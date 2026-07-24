Son Mühür/ Beste Temel- Dikili Belediyesi’nin 20-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği Yaz Etkinlikleri, 75. Yıl Parkı’nı dolduran yüzlerce kişinin katılımıyla tamamlandı. Dört gün boyunca süren organizasyon, hem ilçe sakinlerini hem de tatilini bölgede geçiren ziyaretçileri aynı meydanda buluşturdu.

Sahne şovlarından akademik söyleşilere kadar uzanan program, kentin yaz akşamlarına hareket getirdi.

Dans gösterileriyle başladı, müzikle devam etti

Etkinlik maratonunun açılışını Dikili Belediyesi Dans Toplulukları yaptı. Parkı dolduran kalabalık, sahnedeki koreografileri ilgiyle izledi.

Müzik tarafında ise sahne gençlerin ve yerel grupların oldu. Grup Mihman ve Grup Rüya Kapanı verdikleri konserlerle akşam saatlerinde tempoyu yükseltti. Tatilciler ve ilçe sakinleri şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Söyleşiden zeybek gösterisine uzanan final

Organizasyonun son günü edebiyat ve geleneksel dansları bir araya getirdi. Prof. Dr. Sedat Sever, "Çocuk Okur Büyük Düşünür" başlıklı söyleşisiyle ebeveynler ve çocuklarla buluştu. Sever, okuma kültürünün erken yaşta kazanılması üzerine durdu.

Hemen ardından sahne alan Dikili Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ise "Bir Efe Bir Sevda Bir Destan" gösterisini sundu. Efe kültürünü sahneye taşıyan ekip, performansıyla alkış topladı.

"Kültür ve sanatı sokağa taşımaya devam edeceğiz"

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. Kırgöz, meydanları dolduran yurttaşlara ve sahne alan ekiplere teşekkür ederek, benzer organizasyonların yaz boyunca farklı formatlarda süreceğini bildirdi.

Dikili Belediyesi, önümüzdeki günlerde de açık hava etkinlikleriyle kentteki sosyal yaşamı canlı tutmayı hedefliyor.