Son Mühür- İzmir'in barajları artık yüz güldürüyor. İzmirlinin zamanında rüyalarına giren baraj doluluk oranları şimdi iç rahatlatıyor. İZSU tarafından yayımlanan 12 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre İzmir'in Tahtalı Barajı'nın güncel aktif doluluk oranı yüzde 54,48 olarak ölçüldü. Geçen yıl bu oran yüzde 15,27 sularındaydı. Kullanılabilir su hacmi 156.378.000 metreküp olarak ölçülen barajın geçen yılki seviyesi 43.820.000 seviyelerindeydi.

Büyük sıçrama!

Geçen yıla kıyasla aktif doluluk oranında iki katından daha fazla artış sağlayan Balçova Barajı yüzde 42,48'ten yüzde 96,38 sevilerine yükseldi. Kullanılabilir su hacmi 7.346.000 metreküp olarak ölçülen barajda geçen yıl ölçüm sonucu 3.238.000 metreküp olarak ölçülmüştü.

Ürkmez Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 25,52 seviyelerinden yüzde 97,55'e dayandı. Kullanılabilir su hacmi 12 Mayıs 2026 tarihinde 7.450.000 metreküp olarak paylaşıldı, bu oran geçen yıl 2.105.000 metreküp olarak kaydedilmişti.

Gördes Barajı'da oldukça artış sağlayan barajlar arasında yer aldı. Barajın aktif doluluk oranı yüzde 4,86'dan yüzde 41,64'e çıktı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın aktif doluluk oranı güncel verilerde yüzde 77,28 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yıl yüzde 15.76 oldu.