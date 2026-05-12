Son Mühür/ Beste Temel- Balçova Belediyesi, Anneler Günü kapsamında geniş katılımlı bir kadınlar matinesi organize etti. Sanatçı Mikrop’un sahne aldığı etkinliğe Balçovalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Müzik ve eğlencenin öne çıktığı programa katılan Belediye Başkanı Onur Yiğit, vatandaşlarla bir araya gelerek günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu.

Zübeyde Hanım ve tüm anneler unutulmadı

Programda söz alan Başkan Onur Yiğit, konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı anarak başladı. Yiğit, “Başta ülkemizin kurtarıcısının annesi Zübeyde Hanım olmak üzere; tüm Balçovalı annelerin, kendi annemin ve eşimin bu özel gününü kutluyorum” dedi

Salondaki kalabalığa "Balçovalı ailem" diye seslenen Yiğit, annelerin toplumun temel direği olduğu gerçeğine dikkat çekti.

"Annelerin emeğine minnettarız"

Başkan Yiğit, annelerin en zor şartlarda bile çocuklarını yetiştirmek için sergiledikleri çabaya vurgu yaptı. Kadınların kendi hayatlarından feragat ederek bir nesli geleceğe hazırladığını belirten Yiğit, bu emeğin maddi bir karşılığının olamayacağını ifade etti.