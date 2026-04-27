Karşıyaka için dönemin en önemli maçı geldi. Yeşil-kırmızılılar, TFF 3. Lig play-off mücadelesinde yoluna devam edebilmek için yarın akşam taraftarı önünde final niteliğinde bir maça çıkıyor.

Ayvalıkgücü Belediyespor’u ağırlayacak olan İzmir ekibinde tek hedef, sahadan galip gelerek adını bir üst sıraya çıkarmak.

Maç saat 20.00’de başlayacak

İzmir futbolunun çınarı Karşıyaka, play-off 1. turunun ikinci karşılaşmasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile mücadele edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev randevu, saat 20.00’de başlayacak. Tribünlerin dolacağı düşünülen karşılaşmada düdük, Trabzon bölgesi hakemlerinden Alpaslan Şen’de olacak.

Eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek

İki takım arasında Ayvalık’ta oynanan ilk maçtan gol gelmemişti. Skor tabelasının 0-0'da bitesi, yarınki maç için kıyasıya bir mücadeleye çevirdi.

Sahadan zaferle ayrılan taraf doğrudan tur biletini yanına alacak. Eğer 90 dakika sonunda tekrar eşitlik olursa, önce 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak sonuç yine değişmezse kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.

Karşıyaka rakibine yenilgisini kazandırdı

Bu sezonun istatistiklerine göz atıldığında Karşıyaka, rakibine karşı üstünlük kurmuş durumda. Ligin normal süreci ve play-off ilk maçı dahil olmak üzere iki takım bu sene üç kez bir araya geldi.

Ayvalık’taki maçlar: Dönemin ilk yarısında ve play-off'un ilk ayağında oynanan iki maç da başladığı gibi 0-0 bitti.

İzmir’deki randevu: Karşıyaka, kendi sahasında oynadığı lig maçını 2-0 kazanarak rakibine bu dönemki tek yenilgisini kazandırmıştı.

Rakip kim olacak?

Yarın akşamki zorlu maçı kazanan takım, şampiyonluk yolunda bir adım daha yaklaşmış olacak. Bu turu kazanan takımın bir sonraki rakibi Balıkesirspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak diğer eşleşmenin kazananı olacak.