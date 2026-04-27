SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde görev yapan hâkim K.Ş., yüzlerce dosyayı gerekçesiz bırakması, duruşmaları fahiş sürelerle ertelemesi ve yargısal süreçleri durma noktasına getirmesi nedeniyle "görevi kötüye kullanma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı. "Tecrübesizdim" savunması tanık beyanlarıyla çürütülen hâkimin, 14 ay 17 günlük cezası HAGB kapsamında ertelendi.

Dosyalar Dağ Gibi Birikti

Yargı dünyasında şok etkisi yaratan olay, HSK müfettişlerinin Dicle Adliyesi’nde yaptığı incelemelerle gün yüzüne çıktı. Rapora göre; hâkim K.Ş.’nin görev yaptığı Sulh Hukuk ve Asliye Ceza Mahkemelerinde tam bir "eylemsizlik" hakim sürdü. Müfettişler, 234 dosyada hiçbir ara karar kurulmadığını, 609 dosyada ise duruşmaların yaklaşık 10 ay sonrasına ertelendiğini tespit etti.

"Artık Karar Vermeyeceğim" Demiş

Yargılama sürecinde kendisini savunan K.Ş., mesleğinin ilk yılındaki yoğun iş yükü altında ezildiğini ve danışacak kimse bulamadığını iddia etti. Ancak adliye personelinin, "Hâkim bir noktadan sonra 'artık karar vermeyeceğim' diyerek dosyaları bıraktı" yönündeki ifadeleri ve İstinaf başkanlarının yardım tekliflerinin reddedildiğinin ortaya çıkması, savunmayı boşa çıkardı.

Zincirleme İhmale 14 Ay Hapis

Mahkeme, sanık hâkimin eylemlerini sistematik ve zincirleme bir şekilde işlediğine hükmederek cezayı artırdı. Yapılan yargılama sonucu Hakim önce 10 ay hapis.sistematik ihlaller nedeniyle 17 ay 15 gün, iyi hal indirimiyle 14 ay 17 güne düşürüldü. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak (HAGB) sanığı 5 yıl süreyle denetime tabi tuttu.