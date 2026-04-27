Karşıyaka Basketbol, ligin son haftasına girilirken iyi bir mücadeleye imza attı. Ligde kalma mücadelesi veren İzmir ekibi, misafir ettiği Erokspor’u maçta 68-67 skor ile yendi.

Kazandıkları galibiyetle puan tablosunda yüzleri güldüren Kaf-Kaf, aynı zamanda bir süredir uzak kaldığı bir seriyi de yakaladı.

Sahadan galip ayrıldı

Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Karşıyaka, önemli maçlarından birine çıktı. Taraftarının desteğini arkasına alan yeşil-kırmızılılar, skorun her an değiştiği maçta sahadan 1 sayılık farkla galip çıktı. Toplamda 8. galibiyetine erişen İzmir temsilcisi, düşme hattından uzaklaşma kendinden emin bir adım attı.

Zafer 526 gün sonra geldi

Erokspor galibiyeti yalnızca puan tablosuna değil, takımın moraline de etki etti. Üst üste üçüncü maçını alan Karşıyaka Basketbol, tam 526 gün sonra ilk kez üçte üç yapma başarısı gösterdi.

Kandemir: "Galibiyeti hak eden tarafın biz olduğuna inanıyorum"

Maçın sonrasında değerlendirmelerde bulunan Başantrenör Ahmet Kandemir, sahada verdikleri mücadeleden memnun olduğunu dile getirerek,

"Rakibimizin yüksek skor potansiyeline sahip bir takım olduğunu biliyorduk ve bu nedenle maçı daha düşük tempoda, kontrollü bir oyunla kazanmamız gerektiğinin farkındaydık.

Nitekim karşılaşmanın büyük bölümünde oyunun kontrolü bizdeydi. Ancak maçın son anlarında oyuncularımız üzerinde oluşan baskı, özellikle kritik ribaundlarda yaşadığımız aksaklıklar nedeniyle rakibin yeniden oyuna ortak olmasına yol açtı.

23 maç kazanamayan, uzun süredir galibiyet alamayan bir takım olmanın getirdiği psikolojik yük ve motivasyon eksikliği, bu tür anlarda daha fazla hissediliyor ve toparlanmayı zorlaştırıyor. Son pozisyonda şansın da bizim yanımızda olduğunu söyleyebilirim.

Bununla birlikte, maçın genelinde ortaya koyduğumuz mücadele ve oyun disipliniyle galibiyeti hak eden tarafın biz olduğuna inanıyorum" dedi.