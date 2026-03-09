Baharın yüzünü göstermesiyle birlikte soluğu Kültürpark'ta alan İzmirliler, alışık olmadıkları bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Parka adeta bir uyarı levhası gibi yerleştirilen kıpkırmızı banklar, görenleri şaşkına çevirdi. Peki, İzmir'deki banklar neden kırmızıya boyandı? İşte nedeni...

İZMİR'DEKİ BANKLAR NEDEN KIRMIZIYA BOYANDI?

Kültürpark'ta kırmızıya boyanan banklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İtalya Konsolosluğunun ortaklaşa yürüttüğü özel bir projenin ürünü. Uygulamanın asıl çıkış noktası ise İtalya oldu. Orada başlayan ve zamanla uluslararası bir harekete dönüşen bu sembol, şimdi de İzmir sokaklarında kendine yer buldu. Kültürpark'taki ilk banklar, İzmirlilerin ve konsolosluk yetkililerinin katıldığı özel bir buluşmada bizzat kırmızıya boyandı.

İZMİR'DEKİ KIRMIZI BANK NE ANLAMA GELİYOR?

Bu banklar, toplumun en büyük ve en acı yaralarından birine ayna tutuyor. Kırmızı renk, kadın cinayetlerine kurban giden hayatları temsil ediyor. Üzerinde kimsenin oturmadığı, kasten boş bırakılmış bir kırmızı bank, şiddet kurbanı bir kadının artık hayatta olmadığını ve toplumda bıraktığı o koca boşluğu yüzümüze vuruyor. Kamusal alanlara yerleştirilen bu sembol, yoldan geçenleri durup bu ağır eksikliği hissetmeye davet ediyor.

BANKTAKİ KAREKOD (QR KOD) OKUTULUNCA NE ÇIKIYOR?

Banklar yalnızca kırmızıya boyanmakla kalmadı, üzerlerine bir de karekod yerleştirildi. Kültürpark'ta gezerken merakına yenilip telefonunun kamerasını bu koda okutan vatandaşlar, ekranlarında oldukça net ve tüyleri diken diken eden şu mesajla karşılaşıyor:

"Kırmızı bank, cinayete kurban giden bir kadının toplumda bıraktığı boşluğun sembolüdür. Kadınlara yönelik şiddete hayır. İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına kadınlar tarafından boyanmıştır."