Son Mühür / Erkan Doğan - Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akıl almaz bir olay yaşandı. İddiaya göre ortopedi ameliyatı sırasında Doç.Dr. Sercan Çapkın, Ameliyat Hemşiresi Güner Türkoğlu’nun eline ortopedik cerrahi seti çekici ile vurdu. Hastane konu hakkında idari inceleme başlatırken, Türkoğlu darp raporu alıp İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"Doktor elime çekiçle vurdu!"

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 Mart günü gerçekleşen ‘diz protezi’ ameliyatında akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. İddiaya göre ameliyatı gerçekleştiren Doç.Dr. Sercan Çapkın, protez ameliyatlarında kullanılan demir çekiç ile, hastanın diz bölgesinde kanama olan bölgeyi eliyle kapatan hemşirenin eline vurdu. Elinde büyük bir acı hisseden hemşire, “Doktor elime çekiçle vurdu. Daha sonra ‘Çek elini hemşire hanım’ dedi. Oysa ki elim görüşünü kapatacak bir pozisyonda değildi. Doktor, ‘Sen de benim parmağımı acıttın’ dedi” şeklinde konuştu. Olayın ardından ekip arkadaşlarına haber verip görevini başka bir cerrahi hemşireye bırakan Türkoğlu, çalıştığı hastanenin acil servisine gitti. Acil serviste çekiç darbesi nedeniyle moraran ve şişen bölgeye ‘ başparmak destekli atel’ yapıldı. Türkoğlu ‘iş göremezlik’ raporu alırken, konu hakkında İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulundu.

Başkan Demircan, “Şiddetle kınıyorum”

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, konu hakkında yaptığı açıklamada, yaşanan olayı şiddetle kınadığını belirterek, “Bazen duyduklarımız karşısında cümle kurmakta zorluk çekiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyathanesinde görev yapan sendikamız üyesi hemşire arkadaşımızın el bileğine bir uzman hekim tarafından ortopedi ameliyatlarında kullanılan çekiç ile vurularak darp edilmesini şiddetle ve esefle kınıyorum. Her ne sebeple olursa olsun defaatle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu dile getirdik, yine bu irademizi ortaya koyuyoruz. Koca koca insanlara nezaketi, çalışma hayatı kurallarını ve yasaları biz öğretecek değiliz. Öncelikle bir annenin, çalışma arkadaşının, bir insanın ameliyat stresi v.s. gibi kılıflara sığdırarak darp edilmesi masumlaştırılamaz, münferit bir olay gibi kabul edilemez. Olayın vuku bulduğu andan beri konuyu takip ediyoruz, hemşire arkadaşımız adli ve idari süreçler için gerekli başvurularını yaptı. Çalışma hayatında insanlar birbirlerini sevmek zorunda değil ancak saygı duymak zorunda. Aile yılında, “Kadınlar Gününün” hemen öncesinde kadın bir çalışana yönelik bu kaba davranış ile ilgili hastane idaresinin ve sağlık müdürlüğünün ve Sağlık Bakanlığımızın hassasiyet göstereceğine inancımız tamdır. Bu ve benzeri olayların son olmasını dilesek dahi son olmayacağını biliyoruz. Sağlık çalışanlarına hasta ve yakınlarının şiddet uygulamasına gerek yok zaten kurumlarda psikolojik baskı, sözel ve fiziki şiddet olayları almış başını gidiyor” diye konuştu.