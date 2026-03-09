Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan davanın ilk celsesi sonrası Silivri’de basın açıklaması yaptı. Soruşturma kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianame ile aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanık yargılanıyor. Davada 106 kişi tutuklu bulunuyor.

İlk duruşmada, İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti salonu terk ederken, duruşma zorunlu aranın ardından yeniden başladı. İmamoğlu’nun avukatlarının “reddi hakim” talebi ise reddedildi. Duruşmanın ilk günü, ilerleyen günlerde kimlik tespiti yapılmak üzere tamamlandı.

Özgür Özel’den açıklamalar

Silivri’de davaya ilişkin konuşan Özgür Özel, duruşmanın başlamasına rağmen yargılamada ciddi aksaklıklar yaşandığını vurguladı:

"Bugün aslında 'nihayet yargılama başladı' demek isterdik. Ancak öyle bir liyakatsizlik, öyle bir iş bilmezlik, öyle bir majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki; hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar. Öyle bir heyetle karşı karşıya kaldık ki; bu heyetin bu yargılamayı götüremeyeceği, vereceği karara kimsenin inanmayacağı, kimsenin burada adaletin bırakın sağlanmasını 'mış gibi' yapılmasını bile taşıyamayacak bir heyetle karşı karşıya olduğumuzu büyük bir üzüntüyle takip ettik."

Yargılamada usulsüzlük iddiaları

Özel, yargılamanın işleyişine dair yaşanan aksaklıklara da dikkat çekti:

"Öyle ki bütün Türkiye bu yargılamayı bekliyor. Avukatlar yargılamadaki usulü soruyorlar gidip; 'Odama kabul edemem, kimseyle görüşemem' diyor. Oysa ki nasıl bir yargılama yapacağını anlatması lazımdı; ya bunu yazılı yapması lazımdı ya da müvekkilleri adına Çağlayan Adliyesi’nde giden başvuranlara ya kendisinin, hiç değilse oradaki kaleminin nasıl bir yargılama yapacağını söylemesi lazımdı."

Yoklama yapılmadığı iddiası

Duruşmada yoklamanın yapılmadığını belirten Özel, sürecin plansız ilerlediğini aktardı:

"Hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz; duruşma günü gelince önce yoklama yapacak değil mi? Yoklama yapacak. Yoklama yapmadı, yapmayı unuttu. Şimdi akşamüstü kapris yapıyor; 'çok hatırlattınız, yoklamayı yaparım yarın' diye. Bir kere kim bu salonda sormadan, avukatlarına sormadan, yoklama yapmadan kendince yargılamaya geçmeye çalıştı. Tabii ki avukatlar söz aldılar ve birtakım talepler oldu. Bu taleplerle ilgili eli ayağına karıştı."

Duruşma listesi ve basına sızma tartışması

Özel, duruşmada konuşma sırasına dair yaşanan karışıklığı da aktardı:

"Sonra da şöyle bir durumla karşılaştık hep beraber: Hangi... yani çok basit bir soru var; önce tutuklu olanların konuşacağı kesin ama en az iddia olandan en çok iddia olana, en az eylem olandan en çok eylem olana mı, tam tersi mi? Bu kararı bile önceden söylememiş, kaleme gidip sormuşlar söylememiş... Bugün ortaya bir liste çıkardı; 'ilk işte Arkut Erdoğdu ile başlayıp, en son Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş ile bitireceğim.' O liste dünden, evvelsi günden Yeni Şafak gazetesinin elinde vardı. Avukatlar da dedi ki; 'Ya sen yandaş bir basına verdiğin şeyi savunma yapacak avukatlara nasıl söylemezsin?' Ve o Yeni Şafak'ın listesi doğru çıktı deyince paniğe kapıldı, salonu boşaltmaya kalktı."

“Bu mahkemeye yeni üyeler yolladılar”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de görülen İBB davasında mahkeme heyetinin sürecin yönetiminde yaşadığı aksaklıkları ve deneyimsizliği eleştirdi. Özel, mahkeme heyetine yönelik olarak şunları söyledi:

"Bir yıldır gözü yaşlı aileleri o salondan çıkaracaksın, milletvekillerini o salondan çıkaracaksın. Sonra bir buçuğa kadar iki, iki buçuk saat bir ara verdi, 'çıksınlar' dedi. Çıkılmadı, geri geldi. Bu sefer ne yapacağını şaşırmış haldeyken, kontrolü kaybetmiş bir şoförün otobüsünde kim gitmek ister? Haklı olarak avukatlar reddi hakim talebinde bulundular."

Mahkeme heyetine yeni üyeler eklenmesi

Özel, mahkeme heyetinin seçimine dair ciddi eleştirilerde bulundu:

"Birincisi; 41 tane Ağır Ceza Mahkemesi var Çağlayan Adliyesi’nde… Bu mahkemeye yeni üyeler yolladılar ve o istedikleri hakimin yanına üç tane daha üye koydular. Bugün ikisi buradaydı mahkemede, kürsüdeydi."

Reddi hakim talebinin gerekçesini de açıkladı:

"Reddi hakim talebi: Özel görevlendirilmiş Siyasi Başsavcı Akın Gürlek’in özel ayarladığı mahkemeye düştü, oraya da iki tane daha özel hakim kondu, onlardan heyet oluşturuldu. Şimdi ne beklersiniz? Türkiye siyasi tarihinin en mühim üç davalarından biri… İlk üç davadan biri. Ne ister? Tecrübe ister."

Özel, mahkeme heyetinin deneyimsiz olduğunu vurguladı:

"Bugünkü kürsüdeki hakim; birinci sınıfa ayrılmak için 10 yılı geçmiş olması lazım. Neyle geçiyor? Avukatlıkta yaptığı sürenin üçte ikisi sayılarak geçiyor. Bu kadar tecrübesiz bir hakim… Diğer ikisi, 2024 Mayıs’ta kura çekmişler! Bu Mayıs’ta ikinci yıllarını kutlayacaklar."

Ekrem İmamoğlu’ya söz hakkı verilmemesi

Özel, reddi hakim talebi sırasında İmamoğlu’nun söz hakkı verilmediğini şöyle aktardı:

"Bütün öğleden sonra dört saat reddi hakim talebini oyalaya oyalaya başka bir şey soruyor… Avukatların sözü bitince Ekrem Başkan'a söz vermeden reddi hakim talebini reddedip kaçmaya kalkıyor."

Sürecin karışıklığı ve plansız ilerleyiş

Özel, duruşmanın plansız ve kaotik şekilde ilerlediğini belirtti:

"Yoklama almadan başlamış… Karikatür olmaz karikatür, film olsa saçma diye yapmazlar bunu, komedi filminin sahnesine koymazlar. Öyle bir haldeyiz ki bu iş burada nasıl gidecek bilmiyorum ama eline yüzüne bulaştırma ihtimali iyi ihtimal. İyi ki böyle bir heyet var, millet görsün bu iftiralara karşı nasıl bir heyet tercih edildiğini."

Özel, mahkeme heyetinin tecrübesiz olduğunu vurguladı:

"Mahkeme başkanı dışında üç hakim var, ikisi kürsüde görev yapıyor; toplam kıdemleri 11 yıl. Devasa 4 bin sayfa iddianame ve 2 bin 400 yıl ceza istenen bir dosyada heyecandan mahkemenin kapısını bulamıyorlar. Ciddiyetten uzak, paçalarından acemilik akan bir heyetle muhatabız."

Tanık ve delil tartışması

Özel, iddianamedeki delillerin yetersizliğine ve gizli tanık ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti:

"Gizli tanık ifadeleriyle Ekrem Başkan tutuklanmış. Gizli tanık Çınar sonradan verilen sözler tutulmayınca vazgeçmiş, biraz da oynatmış. Gerçek tanık yok, ispat yok. Yargılamada tanık değişikliği olur mu?"