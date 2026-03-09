Son Mühür- ABD Türkiye Büyükelçiliği, ülke genelindeki vatandaşlarına yönelik kapsamlı bir güvenlik uyarısı yayımladı. Duyuruda, özellikle Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Adana şehri için “derhal terk edin” çağrısı yapıldı. ABD yönetimi, Adana’daki Başkonsoloslukta görev yapan zorunlu olmayan personel ve ailelerinin bölgeden ayrılması talimatını verdi.

Adana konsolosluğu personeli kısmi tahliye edildi

ABD Ankara Büyükelçiliği açıklamasında, Adana’daki konsolosluk personelinin bir kısmının “ihtiyat amacıyla” tahliye edildiği belirtildi. Uyarıda, Amerikan vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede bölgeden ayrılmalarının “şiddetle tavsiye edildiği” ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın 9 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Seyahat uyarısı seviyeleri güncellendi

Duyuruda, Türkiye genelinde güvenlik riskinin “Seviye 2 – Artan Dikkat” olarak korunduğu, ancak Güneydoğu Anadolu için uyarının “Seviye 4 – Seyahat Etmeyin” düzeyine yükseltildiği kaydedildi. Yetkililer, bu kararın bölgedeki ABD misyonlarının operasyonları ve güvenlik risklerindeki değişiklikleri yansıttığını belirtti.

Riskli iller arasında Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İçel, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van yer aldı.

Turistik bölgeler, toplu taşıma alanları...

ABD’nin açıklamasında Türkiye’de terör saldırıları ve silahlı çatışma riskine dikkat çekildi. Turistik bölgeler, toplu ulaşım alanları, alışveriş merkezleri, ibadet yerleri ve devlet binalarında dikkatli olunması istendi. Özellikle Güneydoğu illerine seyahatten kaçınılması tavsiye edildi.

Duyuruda, Türk hükümeti tarafından bazı kişilerin terör örgütleriyle bağlantılı iddiasıyla gözaltına alınabileceği uyarısı yapıldı. ABD vatandaşlarının da Türkiye’den ayrılmasını engelleyen çıkış yasaklarına tabi olabileceği vurgulandı. Sosyal medya üzerinden hükümeti eleştiren kişilerin de tutuklanma riski bulunduğu hatırlatıldı.

ABD yönetimi açıklamasında, kararın “ihtiyat gereği” alındığı ve Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Dışişleri Bakanlığı’nın Amerikan vatandaşlarının güvenliğini öncelikli tuttuğu ifade edildi.