İzmir denilince akla ilk gelen sokak lezzetlerinden biri hiç şüphesiz boyoz. Sokak köşe başlarındaki camekanlı tezgahlarda veya tarihi taş fırınlarda sabahın ilk ışıklarıyla satılmaya başlanan bu eşsiz hamur işinin ardında, aslında asırlık bir göç hikayesi yatıyor. Şehre dışarıdan gelenlerin "Bu sadece yağlı bir hamur değil mi?" yanılgısına düştüğü, İzmirlilerin ise onsuz bir hafta sonu kahvaltısı düşünemediği boyozun yenildiği mekan da elbette son derece önemli. Peki, İzmir'de en iyi boyoz nerede yenir? İşte İzmir'e gelen herkesin mutlaka bir kere de olsa boyoz yemesi gereken o mekanlar...

BOYOZ NEDİR, TARİHİ NEREYE DAYANIR?

Boyoz, 1492 yılında İspanya'dan göç ederek İzmir'e yerleşen Sefarad Yahudilerinin bu eşsiz mutfağa kazandırdığı en büyük miraslardan biri. İsmini İspanyolcada "küçük somunlar" anlamına gelen "bollos" kelimesinden alıyor.

Orijinal tarifinin en büyük sırrı ise içinde kesinlikle maya bulunmaması. Sadece un, su ve yağ kullanılarak hazırlanan hamur, ustaların ellerinde zar gibi incecik açılıyor ve defalarca katlanarak o meşhur milföy benzeri kat kat çıtır dokuya ulaşıyor. Genellikle sade olarak fırınlara sürülse de günümüzde ıspanaklı, peynirli, patlıcanlı hatta çikolatalı gibi sayısız çeşidi bulunuyor. İzmir kültüründe boyoz asla tek başına yenmiyor; yanında mutlaka kara fırınlarda saatlerce pişerek kabuğu esmerleşmiş, üzerine karabiber serpilmiş bir haşlanmış yumurta ve çay eşlik ediyor.

İZMİR'DE EN İYİ BOYOZ NEREDE YENİR?

Eğer yolunuz İzmir'e düşerse ve bu coğrafi işaretli lezzetin hakkını veren gerçek ustaları arıyorsanız, sabahın erken saatlerinde rotanızı çevirmeniz gereken en popüler adresler şunlar:

Alsancak Dostlar Fırını: Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin simgelerinden biri olan mekan, boyoz denince akla gelen ilk durak. Sadece sade boyozla yetinmeyip enginarlıdan tahinliye kadar onlarca farklı boyoz çeşidini burada sıcak sıcak bulabilirsiniz.

Zeynel Ergin Gevrek Fırını: Alsancak'ta yer alan ve tarihi odun ateşiyle yanan fırınıyla efsaneleşen bu mekan, nostaljik atmosferiyle öne çıkıyor. Gevreği kadar, usulüne uygun pişirdiği çıtır çıtır sade boyozlarıyla da İzmirlilerin favorisi.

Tarihi Kemeraltı Boyozcusu: Şehrin kalbi Kemeraltı Çarşısı'nın o tarihi dokusu içinde, alışveriş yorgunluğunu atmak ve gerçek bir Sefarad boyozu yemek isteyenlerin değişmez adresi.

Sokak Gevrekçileri: İzmir'de en iyi boyozu illa büyük bir fırında aramanıza gerek yok. Sabah işe giden İzmirlilerin vapur iskelelerinde veya metro çıkışlarında karşılaştığı seyyar gevrekçi tezgahları, taptaze boyoz ve yumurta ikilisini bulabileceğiniz en samimi noktalardır.