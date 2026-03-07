Beynimize çöreklendi bu fotoğraf...

Benzerleri var mıydı?

Saymadığın kadar...

Ama...

Bu kez “dünyanın gözyaşları” hiç dinmedi!

*

Yaşımız kaç olursa olsun...

Gördüğümüz, görebileceğimiz...

En korkunç “savaş” fotoğrafı ile baş başayız...

Bakmaya gayret ediyoruz nemli gözlerimizle...

Burası...

Toplu mezar...

Tamamı parmak kadar çocukların “Son Durağı”...

Acıklı bir deyişle...

Kız çocukları için bir toplu mezar fotoğrafı...

Önceki günden beri...

Gördüğümüz andan itibaren aklımızdan çıkmıyor!

Burası...

Savaş’ın merkezindeki...

Minab’daki “Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu”…

Öğrencilerin en küçüğü “yedi” yaşında...

Henüz bebekleriyle oynuyorlar...

En büyükleri ise “12” yaşında ya var, ya yok!

Her günün başlangıcında olduğu gibi...

O kahrolası sabah da...

Okullarına geldiler...

Koştular, güldüler ve öyle mutluydular ki...

Sonra ders zili çaldı, sıralarına oturdular...

...Ve, kulakları sağır eden “üç füze”...

Adeta...

Dünyanın “er korkunç” en “acımasız” görüntülerine neden oldu...

İranlı yetkililere göre...

Kız okulu, “üç füze”yle hedef alınmıştı...

Okulda patlama sırasında...

170 öğrencinin bulunduğu açıklanmıştı...

İşte bu yazının “fotoğrafı”...

Milliyetleri ne olursa olsun parmak kadar öğrencilerin...

Toplu mezarıdır...

Her biri “ana-baba” kuzusuydu...

İşte o “minicik” mezarların fotoğrafı...

Vicdanların karardığı neredeyse birer metrelik çukurların...

İnsanlığın raydan çıktığının son örneğidir...

İnsanlığın bitişidir!

O kahreden “savaş cinneti”nin son noktasıdır...

Her biri bir annenin duası, bir babanın umudu, bir kardeşin neşesi...

*

O toplu mezarlar...

Bilin ki...

İnsanlığın bitişinin son perdesidir!

Unutmayalım... Unutturmayalım...

Nokta...

Hamiş: “Bir çocuk, 40 çocuğu öldürdü diyorlar… Canlı bombaymış, kendini patlatmış! Bugün benim ülkemde toplu mezarlara çocuklar gömüldü... Patlatanı, patlayanı... Oysa oyun vaktiydi şimdi onların... Ben çocuk doktoruyum… Bugün hepsi kirli... Oyunlar kirli... Düğünler kirli. Ölüm bile kirlendi şimdi... Çocuklar kirlendi. Söz kirlendi. Yarın bitti... Ben ölü çocukların nefesinde artık nefes dahi alamıyorum... Umut mu? Hiç bu kadar az olmadı…” / Prof. Dr. Ilmay Bilge - Ağustos 2016...

Sonsöz: Savaş, çocuklar üzerinde derin fiziksel, psikolojik ve sosyal izler bırakarak temel güven duygularını yok eder...