Tarih çoğu zaman büyük savaşların, taht kavgalarının ve diplomatik anlaşmaların etrafında yazılır. Oysa toplumsal dönüşümün asıl nabzı, gündelik hayatın içinde atar. 1828 yılında, Osmanlı’nın önemli liman kentlerinden İzmir’de yaşanan ve kadınların öncülüğünde gerçekleşen protesto, tam da bu görünmeyen tarihin en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu olay, yalnızca bir fiyat artışı tepkisi değil; kadınların kamusal alanda kolektif bir özne olarak belirdiği erken tarihli bir kırılma anıdır.

Osmanlı İmparatorluğu için sarsıcı gelişmelere sahne oluyordu. Merkezi otoritenin güç kaybı, taşrada idari sorunlar, art arda gelen savaşlar ve ekonomik dalgalanmalar, halkın gündelik yaşamını doğrudan etkiliyordu. 1828’de başlayan Osmanlı-Rus Savaşı’nın yarattığı mali yük, vergi artışlarını ve iaşe sıkıntılarını beraberinde getirmişti. Tedarik zincirlerindeki aksama, özellikle büyük şehirlerde temel tüketim maddelerinin fiyatlarını yükseltmişti. Ticaretin kalbi sayılan İzmir’de bile ekmek, un ve diğer zaruri ihtiyaçlar pahalılaşmış; karaborsa söylentileri yayılmıştı.

Tam da bu noktada sahneye kadınlar çıktı.



Ev ekonomisinin asıl yöneticileri olan kadınlar, mutfaktaki yangını ilk hissedenlerdi. Fiyat artışları sadece soyut bir ekonomik veri değildi; doğrudan çocukların sofrasındaki ekmeğin eksilmesi demekti. Bu nedenle 1828’de İzmirli kadınların sokağa çıkması, ani bir öfke patlamasından ziyade, birikmiş bir toplumsal gerilimin dışavurumuydu. Toplu halde hareket ederek yöneticilere taleplerini iletmek istemeleri, bilinçli bir kamusal müdahale anlamına geliyordu.

Bugünün kavramlarıyla konuşacak olursak, bu olay “hak arama” pratiğinin erken örneklerinden biridir. Elbette o dönemde modern anlamda bir kadın hareketinden ya da örgütlü feminist bilinçten söz etmek mümkün değildir. Ancak bu durum, eylemin önemini azaltmaz. Aksine, dönemin toplumsal normları düşünüldüğünde, kadınların kamusal alanda bu denli görünür bir itiraz sergilemesi daha da dikkat çekicidir. Çünkü 19. yüzyıl Osmanlı toplumunda kadınların kamusal alanla ilişkisi sınırlıydı; görünürlükleri çoğu zaman belirli çerçeveler içinde kalıyordu.

İzmirli kadınlar ise bu çerçevenin dışına taşarak ekonomik adaletsizliğe doğrudan itiraz etti. Bu, yalnızca bir iaşe meselesi değildi; yönetim anlayışına dönük bir sorgulamayı da içeriyordu. “Geçinemiyoruz” demek, aynı zamanda “Bu düzen işlemiyor” demekti. Bu yönüyle protesto, ekonomik bir talebin ötesinde, yönetsel sorumluluğu hatırlatan bir toplumsal uyarı niteliği taşıyordu.

Bu olayın tarih yazımında gölgede kalmasının birkaç nedeni var. Birincisi, kadınların eylemlerinin çoğu zaman “marjinal” ya da “istisnai” olarak görülmesi. İkincisi ise resmi tarih anlatısının, kamusal alanı erkek aktörler üzerinden okuma eğilimi. Oysa 1828 İzmir protestosu, kadınların edilgen değil, aksine kriz anlarında son derece belirleyici olabildiğini gösteriyor. Bu, kadınların tarih boyunca yalnızca ev içinde değil, toplumsal karar süreçlerinde de fiilen yer aldığının kanıtıdır.

Dahası, bu protesto bize şunu hatırlatır: Toplumsal hareketler her zaman ideolojik manifestolarla başlamaz. Bazen bir çuval unun fiyatı, bir imparatorluğun sosyal dengelerini sorgulatmaya yeter. Kadınların gündelik hayattaki deneyimi, çoğu zaman en keskin politik bilinç biçimini üretir. Çünkü geçim derdi, soyut bir mesele değil; yaşamın ta kendisidir.

Bugün kadın hakları mücadelesinin kilometre taşlarını sıralarken genellikle 20. yüzyılın örgütlü hareketlerini, dernekleşme süreçlerini ve yasal kazanımları anarız. Oysa 1828’de İzmir sokaklarında yükselen ses, bu uzun mücadelenin erken bir habercisi olarak okunmalıdır. Bu eylem, kadınların kamusal alanı sahiplenme iradesinin tarihsel derinliğini gösterir.

Belki de en önemli soru şudur: Bu protestoyu “ilk” yapan şey nedir? Sadece kronolojik önceliği mi, yoksa sembolik gücü mü? Aslında ikisi de. Çünkü 1828’de İzmirli kadınlar, kendi hayatlarına dair söz söyleme hakkını fiilen kullanmıştır. Bu, tarihin akışını tek başına değiştirmemiş olabilir; ancak kadınların kolektif bir özne olarak belirebildiğini göstermesi bakımından son derece anlamlıdır.

Bugün geriye dönüp baktığımızda, o gün İzmir sokaklarında yankılanan itirazın yalnızca bir döneme ait olmadığını görürüz. O ses, her çağda adalet talep eden kadınların ortak sesidir. Tarih kitapları belki hâlâ bu olayı birkaç satırla geçiştiriyor olabilir. Ancak toplumsal hafıza açısından 1828 İzmir protestosu, kadınların tarihin kenarında değil, tam merkezinde yer aldığını hatırlatan güçlü bir simgedir.

Ve belki de asıl mesele şudur: Kadınların tarihi, ne zaman ana akım tarihin kendisi olacak? 1828’de İzmir’de atılan o cesur adım, bu sorunun cevabını arayanlara hâlâ ilham vermeye devam ediyor.