Son Mühür- Global askeri güç dengelerini ortaya koyan Global Firepower (GFP) 2026 Askeri Güç Endeksi yayımlandı.

145 ülkenin askeri kapasitesinin değerlendirildiği listede ABD zirvedeki yerini korurken, Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında ilk 10’da yer alarak dikkat çekti.

Global Firepower 2026 endeksi yayımlandı

Her yıl yayımlanan Global Firepower endeksi, dünya ordularının askeri kapasitesini birçok farklı kriter üzerinden değerlendiriyor.

Araştırmada; Aktif asker sayısı, hava, kara ve deniz kuvvetleri kapasitesi, tank ve zırhlı araç sayısı, savunma bütçesi, askeri teknoloji ve lojistik altyapı, coğrafi ve stratejik faktörler gibi 60’tan fazla kriter dikkate alınıyor.

2026 yılı değerlendirmesinde 145 ülke incelenirken, küresel askeri güç sıralamasında ABD dünyanın en güçlü ordusu olma unvanını korudu. ABD’yi Rusya ve Çin takip etti.

Türkiye ilk 10’da yer aldı

Global Firepower’ın 2026 verilerine göre Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında 9’uncu sırada yer aldı. Türkiye’nin ilk 10’da bulunması, özellikle son yıllarda savunma sanayisinde yapılan yatırımlar ve askeri modernizasyon projeleri nedeniyle dikkat çekti.

Uzmanlara göre Türkiye’nin askeri kapasitesinin güçlenmesinde şu faktörler etkili oldu:

Yerli ve milli savunma sanayi projeleri,

İnsansız hava araçları (İHA ve SİHA) teknolojileri,

Kara ve deniz kuvvetlerinde modernizasyon çalışmaları,

Savunma bütçesindeki artış ve stratejik yatırımlar

Bu gelişmeler Türkiye’nin küresel askeri güç sıralamasında üst sıralarda yer almasına katkı sağladı.

Orta Doğu’daki gerilim listeyi yeniden gündeme taşıdı

Global Firepower endeksi, son dönemde Orta Doğu’da yükselen gerilim nedeniyle yeniden gündeme geldi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, olası bir geniş çaplı çatışma ihtimali uluslararası kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

Uzmanlar, gerilimin büyümesi durumunda askeri güç dengelerinin ve uluslararası ittifakların kritik rol oynayacağını vurguluyor.

Enerji piyasaları da gerilimden etkileniyor

ABD–İran geriliminin yalnızca askeri dengeleri değil, küresel enerji piyasalarını da etkilediği belirtiliyor. İsrail’in İran’daki bazı hedeflere yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetimi, Körfez bölgesindeki enerji altyapılarına yönelik misilleme tehdidinde bulundu. Bu gelişmeler petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı.

Analistler, bölgedeki gerilimin geniş çaplı bir savaşa dönüşmesi halinde enerji güvenliği ve uluslararası ittifakların belirleyici rol oynayacağını ifade ediyor.

Dünyanın en güçlü orduları (2026)

Global Firepower 2026 askeri güç sıralamasına göre dünyanın en güçlü orduları şöyle sıralandı: ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Fransa, Japonya, Birleşik Krallık, Türkiye, İtalya, Brezilya, Almanya, Endonezya, Pakistan, İsrail, İran, Avustralya, İspanya, Mısır, Ukrayna