ABD, İsrail ve İran üçgenindeki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla farklı bir boyut kazanmıştı. Gerçekleştirilen karşılıklı saldırılar sonucunda çok sayıda sivil ve üst düzey ismin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ederken, bir açıklama da İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklaması Hürmüz Boğazı'yla ilgili olarak gelmişti.

"Tam yetki ve serbest geçiş hakkına sahip olacaklar!"

Kritik bir öneme sahip olan Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu, "İsrail ve Amerikan büyükelçilerini topraklarından süren her Arap ve Avrupa ülkesi, yarından itibaren Hürmüz Boğazı'nda tam yetki ve serbest geçiş hakkına sahip olacak." ifadelerini kullandı.