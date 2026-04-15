Son Mühür- İzmir trafiğindeki o bitmek bilmeyen boş taksi arayışına belediyeden bir hamle geldi. İlan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezindeki 11 ilçeyi kapsayan 100 adet yeni ticari taksi plakası için ihale tezgahını kurdu. 29 yıllığına bu plakalara sahip olmak isteyenler için geri sayım resmen başladı.

11 ilçede 29 yıllığına verilecek

Balçova’dan Karşıyaka’ya, Buca’dan Narlıdere’ye kadar İzmir’in merkezi sayılan 11 ilçede artık 100 tane daha fazla sarı fırtına esecek. Belediye, bu işi "ruhsat verme yöntemiyle" çözeceğini duyurdu. Peki, bu imtiyazın süresi ne kadar? Tam 29 yıl olacak. Yani bugün direksiyona geçen, neredeyse emekliliğini o plaka ile görebilecek.

4 milyonu veren plakayı kapar

Gelelim işin en "duygusal" kısmına... Belediye bu 29 yıllık ruhsat için 4 milyon 195 bin TL + KDV gibi bir başlangıç bedeli biçmiş. Tabii bu sadece tahmin edilen rakam; ihale "Kapalı Teklif Usulü" ile artırma şeklinde yapılacağı için rakamın nereye çıkacağını kestirmek güç. Katılmak isteyenlerin ise şimdiden 151 bin 20 TL geçici teminatı cebine koyması gerekiyor. Malum, İzmir’de taksi sahibi olmak artık lüks otomobille yarışır hale geldi.

Direksiyon sallamayan giremeyecek

İlginçtir ki belediye bu sefer işi sıkı tutuyor. İhale sadece "parayı veren düdüğü çalar" mantığıyla işlemiyor. Şartnamede, şoförlük mesleğini asıl geçim kaynağı olarak seçmiş olma şartı özellikle aranıyor. Yani "benim param var, plaka alıp yatırayım" diyen rantçılardan ziyade, ekmeğini direksiyon başında kazananlara bir kapı aralıyorlar. Tabii İzmir’de ikamet etme ve adli sicil temizliği gibi "saygınlık" belgeleri de dosyanın olmazsa olmazı.

Son gün belli oldu

Niyetiniz ciddiyse elinizi çabuk tutun. Tekliflerinizi en geç 28 Nisan 2026 saat 12:00’ye kadar Gaziemir’deki Semt Garajı’na ulaştırmanız lazım. Büyük gün ise 30 Nisan saat 14:00. Kültürpark’taki Meclis Salonu o gün muhtemelen İzmir’in en heyecanlı yerine dönüşecek. 100 talihlinin kim olduğu kesinleşecek.

19 ilçede daha plaka alınabilecek

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis toplantısında 11 merkez ilçede 100, ve diğer 19 ilçede 150 olmak üzere toplam 250 taksi plakası alınması önergesi meclis üyeleri tarafından onaylanmıştı. İlangovtr'de yer alan plaka ihale ilanının ise mecliste onaylanan önergenin ardından 19 ilçe için de ihale ilanının geleceğini gösteriyor.