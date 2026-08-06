Son Mühür- Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, Başkan İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen whatsaap yazışmalarını yeniden gündeme taşımıştı.

İlkay Çiçek ile gönül ilişkisi içinde olduğu dile getirilen kadın arasında geçtiği iddia edilen yazışmalarda, Yeni Parti’ye geçen CHP İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan’ın kendisinden sürekli para istediklerini dile getiren ifadeler dikkat çekmişti.



Çiçek'in daha önce yalanladığı yazışmalarda,

"Bunların istekleri bitmiyor, bi dahaki dönemi sağlama almak için her istediklerini yapıyorum. Ben yaptıkça kudurmuş gibi para istiyorlar, bunların yüzünden müteahhitlere sıkıntı çıkarmak zorunda kalıyorum para almak için. Foça Belediyesine de aynısını yapıyorlar" ifadelerine yer verdiği görülüyor.



Murat Bakan sessizliğin bozdu...



CHP'den koparak Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'nin kurucuları arasında yer alan İzmir Milletvekili Murat Bakan, kendi adının geçtiği iddialarla ilgili yargı sürecini başlattığını duyurdu.

''Menderes Belediye Başkanı’na ait olduğu iddia edilen ancak kendisinin daha önce bu yazışmaların kendisine ait olmadığını açıkça belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu WhatsApp yazışmaları, Başkan’ın gözaltına alınmasının ardından yeniden dolaşıma sokulmuştur. Söz konusu içerikte benim ismime de yer verilmektedir'' hatırlatmasında bulunan Murat Bakan,

''Bu nedenle bugün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum.

Bu yazışmalar iddia edildiği gibi gerçek değilse, bu dijital içeriğin kim ya da kimler tarafından, hangi amaçla ve kimin talimatıyla üretilip servis edildiği ortaya çıkarılmalıdır.

Bu yazışmalar gerçekse, yazışmanın taraflarıyla ilgili gereğinin yapılmasını talep ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

Kendisinden tek bir talebim oldu...



''Şunu açıkça ifade etmek isterim: Menderes Belediye Başkanı ile iki buçuk yıl içinde, resmi toplantılar dışında topu topu üç kez görüşmüşümdür. Bırakın bir menfaat ilişkisini, kendisinin bir çayını dahi içmedim. Bu süre boyunca kendisinden hiçbir konuda talebim olmamıştır. Tek istisnası, Çileme köyünde yaşayan engelli bir vatandaşımız için istediğim akülü tekerlekli sandalyedir. Siyasetteki “alışverişim” bundan ibarettir; onunla da gurur duyuyorum'' vurgusunda bulunan Bakan,

''İsmi bu içerikte geçen tek kişi de ben değilim. Aynı içerikten dolayı daha önce başka isimler de savcılığa başvurmuş, içeriğin yurt dışı kaynaklı bir hesap üzerinden yayıldığı tespit edilmiştir. Karşımızda tekil bir dedikodu değil, belli bir siyasi hedefi olan örgütlü bir algı operasyonu vardır.

Bu yazışmaları gerçekmiş gibi yayan, üzerine algı kuran ve halkı bilerek yanıltıcı bilgiyle hedef gösteren herkes hakkında da ayrıca hukuki süreç başlatacağım'' mesajı verdi.