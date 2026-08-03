Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirmeyi düşündüğü Çelikhane ve Haddehane Entegre Projesi için hazırlanmış olan ÇED Raporu'nda yeni bir aşama gündeme geldi. Yapılan açıklama çerçevesinde, rapor İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son hali netleşti. ÇED Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde rapor, kamuoyunun görüş ve önerilerinin alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde 10 takvim günü boyunca incelemeye sunuldu.

Üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor!

ÇED sürecine konu olan proje çerçevesinde yıllık 1 milyon 250 bin ton sıvı çelik üretim kapasiteli çelikhane kurulması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra mevcut 360 bin ton/yıl sıcak haddeleme kapasitesine ek olarak 500 bin ton/yıl kapasiteli yeni sıcak haddeleme tesisi kurulması da proje çerçevesinde kendine yer buluyor. Projeyle birlikte tesisin üretim kapasitesinin yükseltilmesi ve entegre üretim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Görüşler karar sürecinde değerlendirilecek!

Yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen duyuruda, halktan gelecek görüş, öneri ve değerlendirmelerin proje hakkında alınacak nihai kararda dikkate alınacağı ifade edildi. Vatandaşlar ve ilgili kurumlar, inceleme süresince proje hakkındaki görüşlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bildirebilecek.