Son Mühür- Hafta ortasına girilirken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 4 ilçe ve 8 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 6 saat arasında değişiklik gösteriyor.
İşte o liste!
Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekildedir:
Aliağa
Mahalle: Barbaros Hayrettin Paşa
Saat Aralığı: 09:14 - 11:14 (Yaklaşık 2 saat)
Kesinti Nedeni: Ana Boru Arızası
Kiraz
Mahalleler: Cumhuriyet, İstiklal
Saat Aralığı: 08:00 - 13:30 (Yaklaşık 6 saat)
Kesinti Nedeni: Ana Boru Arızası
Menemen
Mahalleler: Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk, Ulus
Saat Aralığı: 08:45 - 10:45 (Yaklaşık 2 saat)
Kesinti Nedeni: Ana Boru Arızası
Seferihisar
Mahalle: Beyler
Saat Aralığı: 08:00 - 12:00 (Yaklaşık 4 saat)
Kesinti Nedeni: Elektrik Arızası
Ödemiş
Mahalle: Konaklı
Saat Aralığı: 09:00 - 12:00 (Yaklaşık 3 saat)
Kesinti Nedeni: Ana Boru Arızası