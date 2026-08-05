Son Mühür- Hafta ortasına girilirken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 4 ilçe ve 8 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 6 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekildedir:

Aliağa

Mahalle: Barbaros Hayrettin Paşa

Saat Aralığı: 09:14 - 11:14 (Yaklaşık 2 saat)

Kesinti Nedeni: Ana Boru Arızası

Kiraz

Mahalleler: Cumhuriyet, İstiklal

Saat Aralığı: 08:00 - 13:30 (Yaklaşık 6 saat)

Kesinti Nedeni: Ana Boru Arızası

Menemen

Mahalleler: Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk, Ulus

Saat Aralığı: 08:45 - 10:45 (Yaklaşık 2 saat)

Kesinti Nedeni: Ana Boru Arızası

Seferihisar

Mahalle: Beyler

Saat Aralığı: 08:00 - 12:00 (Yaklaşık 4 saat)

Kesinti Nedeni: Elektrik Arızası

Ödemiş

Mahalle: Konaklı

Saat Aralığı: 09:00 - 12:00 (Yaklaşık 3 saat)

Kesinti Nedeni: Ana Boru Arızası