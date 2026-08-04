Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren İzmir temsilcisi Aliağa FK, kadro derinliğini artırmak adına hamlelerine devam ediyor. Sarı-siyahlı yönetim, son olarak Sarıyer kulübünde görev yapan 21 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Furkan Yöntem ve kulübüyle yürüttüğü görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. Yapılan anlaşmanın ardından kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Aliağa FK Kulüp Başkanı Turgay Mete de katıldı. Genç futbolcu, kendisini sezon sonuna kadar sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Transferin ardından kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Sarıyer Spor Kulübü’ne iş birliği için teşekkür edilirken, Furkan Yöntem’e de "hoş geldin" denilerek sarı-siyahlı forma altında başarılı bir sezon temennisinde bulunuldu.

Altınordu altyapısından yetişti, milli formayı giydi

Aliağa FK'nın yeni transferi Furkan Yöntem, Türk futbolunun önemli altyapı merkezlerinden biri olan Altınordu akademisinde yetişti. Burada aldığı disiplinli futbol eğitimiyle dikkat çeken genç oyuncu, gösterdiği performansla milli takım yetkililerinin de radarına girmeyi başardı. Türkiye’nin alt yaş milli takım kategorilerinde düzenli olarak görev alan 21 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayla çıktığı toplam 35 resmi müsabakada 5 kez fileleri havalandırarak skora da katkı sağladı. Sahadaki dinamizmi ve oyun disipliniyle öne çıkan Furkan Yöntem’in, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Aliağa FK’nın orta saha rotasyonuna önemli bir derinlik ve katkı sunması bekleniyor.