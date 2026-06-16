Son Mühür - Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Araç sahipleri de güncel fiyatları öğrenmek için benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son değişiklikleri yakından takip ediyor.

Son olarak motorinin litre fiyatında 1 lira 17 kuruşluk indirim pompaya yansıdı.

İzmir'de akaryakıt fiyatları 16 haziran 2026

Benzin litre fiyatı: 64.32 TL

Motorin litre fiyatı: 66.64 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

Diğer şehirlerde fiyatlar ne oldu?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.08 TL

Motorin litre fiyatı: 65.24 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.93 TL

Motorin litre fiyatı: 65.09 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.05 TL

Motorin litre fiyatı: 66.35 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL