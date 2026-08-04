Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı, 4 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar çerçevesinde, Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi'nde bulunan ve 2003 yılında tescil edilen Gambreion Antik Kenti ile bağlantılı Poyracık Kaya Kutsal Alanı'nda gerçekleştirilen arkeolojik çalışmaların sonuçları değerlendirmeye alındı.

Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları!

Kurul kararında, İzmir Müze Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan kazı, sondaj ve yüzey araştırmalarında toplanan bulgular çerçevesinde alanın koruma statüsünün yeniden değerlendirildiği ifade edildi. Hazırlanmış olan bilimsel raporlar, uzman görüşleri ve kurul incelemeleri neticesinde Poyracık Kaya Kutsal Alanı'nın mevcut sit sınırlarının yeniden düzenlenmesine hükmedildi.

Arkeolojik sit sınırları yeniden belirlendi!

Koruma Kurulu, Poyracık Kaya Kutsal Alanı'nın 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının, karar ekinde yer alan 1/5000 ölçekli koordinatlı harita çerçevesinde yeniden belirlenmesine karar kıldı. Kararla birlikte alanın tescil fişi de güncellemeye alınırken, koruma sınırları yeni harita ve koordinat bilgilerine göre güncellendi.