Son Mühür/ Osman Günden- Çeşme siyasetinde yeni bir dönem başlıyor. Bir süredir kuruluş çalışmaları devam eden YENİ Parti Çeşme İlçe Teşkilatı, Kurucu İlçe Başkanı Av. S. Dolunay Onur başkanlığında resmi kuruluşunu tamamlayarak sahaya indi.

Açıklanan kurucu yönetim kuruluyla beraber kamuoyuna duyurulan metinde, partinin Çeşme’de yürütüleceği siyasi çizginin ve temel hedeflerine vurgu yapıldı.

Kuruluşun; demokrasi, adalet ve Cumhuriyet değerleri zemininde yürütülen bir mücadelenin devamı niteliğinde olduğu vurgulandı.

"Çeşme halkı siyasetimizin merkezindedir"

Teşkilatın siyasi anlayışını Atatürk ilke ve inkılapları, laiklik ve halk egemenliği ilkeleri üzerine kurduklarını belirten YENİ Parti Çeşme İlçe Başkanlığı, açıklamasında önceliğin ilçe sakinlerinde olacağını söyleyerek,

"Çeşme halkı siyasetimizin merkezindedir. Esnafımızın, üreticimizin, emeklimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın ve komşularımızın sesi çalışmalarımızın temelidir. Sorunları yerinde görmek ve çözümleri halkımızla birlikte üretmek temel anlayışımızdır." ifadelerini kullandı.

İlçenin doğal, tarihi ve kültürel dokusunun korunmasına yönelik kararlılığın belirtildiği metinde, Çeşme’nin geleceğine dair kararlarda son sözün yine ilçe halkında olması gerektiği söylendi.

"YENİ Parti olarak iktidar olacağız"

Söz konusu adımın sadece teşkilatlanma sürecinden ibaret olmayacağını söyleyen ilçe yönetimi, partinin çalışma yöntemine dair,

"Örgüt deneyimimizi ve mücadele kararlılığımızı; örgüt iradesine, ortak akla ve ülkemizin geleceğine duyduğumuz inançla birleştiriyoruz.

Hedefimiz açıktır: Çeşme’den başlayarak halkımızla birlikte YENİ Parti’yi iktidara taşıyacak mücadelenin en güçlü örgütlerinden biri olmak.

Biz bu yola yalnızca muhalefet etmek için değil, iktidar olmak için çıktık. YENİ Parti olarak iktidar olacağız. Hiçbir mahalleyi ve hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadan kararlılıkla çalışacağız."

Çeşme teşkilatının kurucu kadrosunda kimler var?

Av. S. Dolunay Onur’un kurucu başkanlığında sahadaki yerini alan YENİ Parti Çeşme İlçe Teşkilatı'nın yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:

Adem Kocatürk, Burak Değirmenci, Ceren Duman, Çetin Özer, Deniz Şenkul, Ege Sarıaltın, Gülcan Ar, Hüseyin Mehmet Karaoğlu, İris Ertürk Ocakoğlu, Kasım Çilek, Mertcan Belkıran, Mustafa Öztürk, Neslihan Aslan, Şefika Kaya.