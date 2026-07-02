Son Mühür- Türkiye tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Sivas Katliamı'nın yıl dönümünde, toplumsal hafızayı diri tutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Sivas Katliamı'nın yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken anma mesajı yayımladı.

"Demokrasi farklı olana yaşam hakkı tanıyabilen hukuk düzeniyle ayakta kalır"

2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yaşanan trajediyi hatırlatan Özlale, adalet ve gerçek bir demokrasi vurgusu yaptı. Katliamının üzerinden geçen yıllara rağmen adalete olan inancın ve toplumsal hafızanın dipdiri kaldığına dikkat çeken Özlale, şu ifadeleri kullandı;

"2 Temmuz 1993’te Madımak’ta onlarca aydın, sanatçı ve düşünce insanı göz göre göre yaşamdan koparıldı. Aradan geçen yıllar, adalet talebini de hafızayı da eksiltmedi. Çünkü demokrasi, yalnızca çoğunluğun iradesiyle değil; farklı olana yaşam hakkı tanıyabilen, yurttaşını koruyabilen ve nefreti cesaretlendirmeyen bir hukuk düzeniyle ayakta kalır. Madımak’ta yitirdiğimiz canları saygı ve rahmetle anıyorum."

Özlale paylaştığı mesaj, 2 Temmuz anmalarında adalet vurgusu yapan en net çıkışlardan biri olarak dikkat çekti.