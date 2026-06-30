İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme, yaz sezonunun en hareketli günlerinde uluslararası ölçekte büyük bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 12. kez kapılarını açan Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası, Çeşme çarşısında yer alan tarihi Aya Haralambos Kilisesi’ndeki açılış töreniyle start aldı. Törene yerel yöneticiler, hakemler, çok sayıda sporcu ve aileleri katılım gösterdi. Tarihi kilise ile Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Kapalı Spor Salonu’nda eş zamanlı olarak yürütülen turnuva kapsamında, müsabakaların yanı sıra söyleşiler ve Yıldırım Turnuva gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Heyecan dolu organizasyon, 5 Temmuz Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle perdesini kapatacak.

"Farklı ülkelerden insanları buluşturan güçlü bir dostluk köprüsü"

Açılış töreninde konuşan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, ilçede böylesine prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Satranç sporunun evrensel değerine dikkat çeken Ayhan, "Satranç yalnızca bir oyun değil; aynı zamanda sabrı, stratejiyi, analitik düşünmeyi ve doğru karar vermeyi öğreten evrensel bir zihin sporudur. Aynı zamanda farklı ülkelerden ve farklı yaş gruplarından insanları ortak bir noktada buluşturan güçlü bir dostluk köprüsüdür. Ülkemizin ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen değerli sporcularımızı Çeşme’de ağırlamaktan büyük gurur ve memnuniyet duyuyoruz. İnanıyorum ki burada kurulacak dostluklar ve yaşanacak güzel hatıralar, turnuvanın en güzel kazanımı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Turnuvaya 40 farklı ülkeden bin 125 kayıtlı sporcuyla başlıyoruz"

Turnuva organizasyon ekibinin başkanı Mehmet Sarısaç ise organizasyonun her geçen yıl çıtasını daha da yukarıya taşıdığını vurguladı. Ana turnuva öncesinde bu yıl ilk kez iki gün süren Uluslararası Hızlı Satranç Turnuvası düzenlediklerini ve büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten Sarısaç, "Şu an Çeşme’de binlerce satranç sporcusu ve satranca gönül vermiş kişilerle bir aradayız. Bu bize çok büyük mutluluk ve gurur veriyor. Turnuvaya 40 farklı ülkeden bin 125 kayıtlı sporcuyla başlıyoruz. Organizasyonu tercih eden değerli sporcularımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından turnuvanın sembolik ilk hamlesi, Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan ve milli sporcu Büyük Usta (GM) Ediz Gürel tarafından tahtaya yansıtıldı.