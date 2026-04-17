SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Karabağlar Belediyesi ekiplerinin 'Vicdanları yaralayan operasyonuna tepki kısa sürede çığ gibi büyüdü.Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay’ın her fırsatta dile getirdiği, "Bizim belediyeciliğimizde kimse kendini yalnız hissetmeyecek, kimsesizlerin kimsesi olacağız" sözleri, kamyonetin kasasında adeta buhar olup uçtu. Ekipler, engelli vatandaşın sokakta yattığı kanepeyi ve eşyaları alırken adama "Nerede kalacaksın?, aç mısın? susuz musun' diye sormaması sosyal belediyeciliğin uygulamadaki çıplaklığını gözler önüne serdi. Sosyal hizmet uzmanı yerine zabıta refleksiyle hareket eden belediye, engelli vatandaşı bir bebek arabası ve kaderiyle baş başa bıraktı.

Suç Mahalline Baskın Yapar Gibi!

Hatay Bahçelievler Camii arka sokağında uzun süredir vatandaşların yardımı ve mendil satarak yaşamını sürdüren 45 yaşındaki bedensel engelli bir vatandaş, sabah gözlerini açtığında başına geleceklerden habersizdi. Karabağlar Belediyesi’ne bağlı 7-8 kişilik bir ekip, sanki bir suç mahalline baskın yapar gibi sokağa girdi. "Şikayet var" gerekçesiyle engelli adamın sığındığı divanı ve eşyalarını apar topar kamyonete yükleyen ekipler, görevlerini yapmanın gururunu yaşadılar. Ancak, bebek arabasına birkaç parça sığdırabilen engelli vatandaşın durumu ne olacak diye hiç düşünmediler.

Engelini değil Onurunu Kamyonete Yüklediler!

Direnme gücü dahi olmayan engelli adamın çaresiz bakışları altında gerçekleştirilen bu "temizlik" operasyonu, Karabağlar halkının hafızasından silinmeyecek bir iz bıraktı. Bir bebek arabası dolusu hüzünle sokaklarda sürüklenen engelli adam, Karabağlar Belediyesi’nin "dayanışma" projelerinin tam tersi olduğunun en belirgin göstergesi oldu.

Vatandaş Tepkili

Yaşanan süreci yakından takip eden çevredeki vatandaşlar, 'Başkan Helil Kınay’ın katıldığı programlarda öve öve bitiremediği sosyal projeler, sokaktaki bir divanı kaldırmaktan daha zor olmasa gerek. Eğer bir belediye, en zayıf halkası olan engelli vatandaşını koruyamıyor, ona barınacak bir çatı sunamıyorsa; o belediyenin tabelasındaki "Sosyal" ibaresi sadece bir kelimeden ibarettir' diyerek üzüntülerini dile getirdiler