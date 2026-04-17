Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaaağa, son haftalarda havaların ısınmasına rağmen çarşıda düşmeyen meyve ve sebze fiyatlarını değerlendirerek, üreticinin de, tüketicinin de mağdur olduğunu belirtti ve Son Mühür’e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Kocaağa: Üretici ve tüketici mutsuz

Başta akaryakıt ve lojistikteki masraflardan kaynaklı biber, domates, soğan gibi ürünlerin semt pazarlarında hala yüksek fiyatla satıldığını anlatan Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, üreticinin ve tüketicinin de ciddi rahatsızlıklar çektiğini vurgulayarak, “Üretici para kazanamıyor perişan halde, tüketici ürünü yüksek alıyor o da mutlu değil.

Bunun birçok sebebi var akaryakıt ve lojistik fiyatların artmasına sebep oluyor, ambalaj masrafları da fiyatların artmasına sebep oluyor ancak üretici ile tüketici arasındaki köprüdeki fiyatları farklı çok fazla oluyor. Bu aradaki pergel ciddi anlamda sorun ve sıkıntı yaratıyor.” şeklinde konuştu.

“1 ay sonra tezgahlarda indirim olabilir”

Son olarak, Ödemiş’teki tarımsal durumla ilgili de konuşan Başkan Kocaağa, yaz aylarına doğru fiyatlarda azalma olacağının altını çizerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:“Ödemiş’te patates bir yandan ekiliyor, bir yandan da kıştan gelen patatesler satılmaya çalışılıyor arz ve talep meselesi.

Seracılar da mutlu değil kimse mutlu değil sadece aracılar mutlu. Havalar ısınınca sebze büyümeye başlar, mahsuller artmaya başlar yaklaşık bir ay sonra serada ve tarlada ürünler çoğalacağı için ben fiyatlarda indirimin olabileceğini düşünüyorum.”