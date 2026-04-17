Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi İzBB Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, elinde bulunan dosyaları işaret ederek bugün bir açıklamada bulunmuştu.

Gündem maddelerine geçilmeden önce İzBB Başkanı Cemil Tugay, İzmir’in Karabağlar ilçesinde Uzundere devam eden kentsel dönüşüm sürecine dair kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

“Sapla saman karıştırılıyor”

Kentsel dönüşüm hakkında açıklama yapan Tugay, “Yürütmekte olduğumuz kentsel dönüşlüm projeleriyle ilgili bir yerde sapla samanın karıştırıldığı, geçmişteki aksaklıkların devam edildiği şeklinde yanlış algı oluşturuluyor. Rahatsızlık duyuyorum. Geçen dönem bazı kentsel dönüşüm projeleri iZBETOn üzerinden yürütüldü. İZBETON’un kooperatiflerle anlaşması gibi durum oldu. Mülkiye müfettişleri ve sayıştay tarafından incelendi. Sözleşmenin bitirilmesi söylenildi. Sonlandırdık. Tapu sahipleri mağdur olmasın diye kooperatiflerle olan anlaşmalar gözden geçirildi ve kooperatif üzerinden yürütülen inşaatların taahhüt edildiği şeklinde yürütülmesi için İZBETON üzerinden devam edilmesi gerekti. Zorlu bir süreçti ama bize özellikle süreçte eleştirileri göze alarak bunu yapmak zorunda kaldık. Bazı gecikmiş olan yapım işlerinde mağdur olunmamak için 5 bin lira olan kira sözleşmesini 20 bin liraya çıkardık. Vatandaşın mağdur olmasın diye ikmal ihaleleri yapıldı. İtirazlar, mahkemeye açılan davalarla ve davaların onaylanması ile hukuki olarak süreç kazandı. Bu süreç içinde olası bir eleştirinin olmaması adına geçmişte problemli olan firmaların herhangi bir yapım ilişkisi kurulmadı. Bunlar yapıldıktan sonra hak sahipleri, kooperatif üyeleri belediyeye karşı güven sağladık ve yeniden sözleşme imzalamaya başladı” diye konuştu.

“Tertemiz iş yapan bizlere kara çalmaya çalışıyorlar”

Tugay, “Örnekköy’de 6. Etap kentsel dönüşümü de ihale edildi. Bin 300 konutluk ihale tamamlandı. Bugün itibariyle belediyemiz aracılığıyla 6 bin 300 alanın ihalesi devam ediyor. 7 bin bağımsız alan inşaat halindeydi. Bu yıl 2 bin civarında konut teslim edeceğiz. Ballıkuyu’da da dönüşüm bekleyen alanlarda da uygulamaya geçme aşamasındayız. Nitelikli bir kentsel dönüşüm alanı yürüyor. Birileri platform sözcüsüyüm diye çıkıp açıklamalar yapıyor. O bölgede inşaatlar son hızla devam ediyor. Kendisi hak sahibi olmayan insanlar provakatif açıklamalar yapıyor. Hak sahipleri baş tacıdır. Onlarla her zaman iletişimizi sürüyor. İzmirlileri bunlara karşı uyarmak sorumluluğundayım. İnsanların konuyu bilmeyerek tertemiz iş yapan bizlere kara çalmaya çalışıyorlar. İzmir’de maalesef birilerinin akıllarını karıştırmak için dezarmasyon çalışması yapan insanlar vardır. Söylenen her şey araştırılmalıdır” dedi.

AK Partili Eroğlu ‘ne zaman bitireceksiniz’ diye sordu Tugay 1.5 sene dedi

Alanda tahliyenin gerçekleşmediğini söyleyen AK Partili Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, “Göreve geldiğinizde ciddi sıkıntılar yaşadınız. Size kısmen hak vermekle beraber, Uzundere’de şuanda ihalesi yapılıp başlanan ihale de var. Ancak bahsi geçen alanın tahliyesini henüz gerçekleştirmediniz. Siz Uzundere’de tam etapları bitirmek için verebileceğiniz tarih var mı” diye sordu. Cemil Tugay ise 1, 1.5 yıl diye cevap verdi.

Tugay: Eray Uslu yalan söylüyor

Tekrar söz alan Eroğlu, “ Bahsi geçen isim, Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu olduğunu, Uslu’nun elinde belgenin bulunduğunu ve hak sahibi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Tugay, Eroğlu’nun sözünü keserek, “Babası hak sahibi. Bu insan yalan söylüyor. 15 yıldır evsiz değiller. Birkaç sene oldu. Devletin belirlediği kiranın 4 katını ödüyoruz. Bahsi geçen kişi defalarca her türlü şovu her yerde yaptı” dedi.