Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 19-27 Nisan tarihlerini kapsayan dönemi “Çocuk Oyunları Haftası” ilan etti. Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir kültür sanat etkinliğine imza atılacak. Çocuklara tiyatro sevgisi aşılanması hedeflenirken, etkinlikler kapsamında 14 ilde, 12 farklı bölgede ve turne sahnelerinde toplam 28 oyun, 162 kez sahnelenmiş olacak.

23 Nisan coşkusu sahnelerde!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemine bu organizasyonla dikkat çekilecek.

Tüm Türkiye'de tiyatro ruhu!

Ankara’da doğan ve uluslararası boyuta ulaşan “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali”nin coşkusu bu yıl yalnızca başkentle sınırlı kalmayacak. “Çocuk Oyunları Haftası” adı altında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, farklı şehirlerdeki çocuklar da bu sanat şölenine dahil olmuş olacak.

İzmir’den İstanbul’a!

Etkinlik programı kapsamında Türkiye’nin pek çok ilinde sahneler çocuklar için oyunlarını sergileyecek. Büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu’nun farklı noktalarında da tiyatro oyunları sahnelenmiş olacak.

İstanbul’da “Park”, “Kırmızı Küre”, “Çöp Canavarı” ve “Oh Ne Ala Memleket” oyunları sahnelenirken; İzmir’de Karşıyka Ragıp Haykır sahnesinde “Yuko”, “Tebeşir Ağacı”, “Böcek Oteli”, “Gümüş Patenler” ve “Orfin’in Müzik Kutusu” gibi yapımlar çocukların ilgisiyle buluşacak.

