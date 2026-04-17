23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken toplu taşıma ücretsiz olacak mı sorusu herkesin aklında yer edinmişti. Bu merak da 17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sona erdi.

Her bayram olduğu gibi bu bayram öncesin de gözler Resmi Gazete'nin üzerindeydi. 17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile 23 Nisan Perşembe günü ülke genelinde birçok raylı sistem ve belediye toplu taşıma hattında ücretsiz ulaşım uygulanacağı kesinleşti.

İZBAN ücretsiz!

İzmir'in toplu taşımada bel kemiği diyebileciğimi aracı İZBAN bu bayram da ücretsiz oldu. İZBAN'ın yanısıra Başkentray, Marmaray, irkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattı da 23 Nisan boyunca ücretsiz kullanılabilecek. Belediyeler ve bağlı kuruluşların işlettiği toplu taşıma hizmetleri de uygulama kapsamında yer alacak.