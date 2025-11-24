Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla hem devletin hem sivil toplumun attığı adımlara rağmen kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını belirtti. Kestelli, son yıllardaki verilerin durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye’de;

– 2021’de 280 kadın cinayeti, 217 şüpheli ölüm,

– 2022’de 334 kadın cinayeti, 245 şüpheli ölüm,

– 2023’te 315 kadın cinayeti, 248 şüpheli ölüm,

– 2024’te 394 kadın cinayeti, 258 şüpheli ölüm kaydedildi.

2025’in ilk 10 ayında ise erkekler tarafından 198 kadın öldürüldü, 213 kadın şüpheli biçimde ölü bulundu.

Son altı yılda şüpheli kadın ölümlerinde yüzde 96’lık artış yaşandı. Kestelli, “Bu tablo, alınan önlemlere rağmen hâlâ bir yerlerde ciddi şekilde takılıp kaldığımızı gösteriyor” dedi.

“Şüpheli kadın ölümleri ilk kez cinayet sayısını geçti”

2025 verilerine göre şüpheli ölümler, erkekler tarafından öldürülen kadın sayısını ilk kez geride bıraktı. Her üç günde iki kadın şüpheli biçimde yaşamını yitiriyor. Kestelli bu durumu şöyle değerlendirdi: “Bazı şeyleri yeterince iyi yapamadığımız ortada. Eksikliklerimizi objektif şekilde ortaya koyabilirsek, etkili önlemler almak mümkün olur.”

25 Kasım için net çağrı: “Mücadeleyi kararlılıkla sürdürelim”

Kestelli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle toplumun tüm kesimlerine sorumluluk çağrısı yaptı. “Bu tarih bizlere hem hatırlatma hem hesaplaşma imkânı sunuyor. Nerede yanlış yaptığımızı görmek ve mücadeleyi kararlı biçimde sürdürmek zorundayız” dedi.

“Cezasızlık algısı kırılmadan başarı mümkün değil”

Kestelli, kadına yönelik şiddetle mücadelede üç temel konunun altını çizdi:

– Kanunların tam uygulanmaması nedeniyle oluşan cezasızlık algısı,

– Haksız indirimler nedeniyle cezaların caydırıcılığının zayıflaması,

– Koruma kararlarının eksiksiz uygulanması ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi.

Ayrıca kadınların yaşam tarzına müdahale eden, baskı ve kontrol üreten kültürün ancak eğitim ile değişebileceğini vurguladı.

“İş dünyası olarak bu mücadelenin parçasıyız”

İzmir Ticaret Borsası’nın, 2017’den bu yana yer aldığı İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi (BADV) kapsamında önemli çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Kestelli, iş yaşamında kadınların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eşitlik konusunda farkındalık yaratılması ve destekleyici mekanizmaların geliştirilmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

“Değişim kararlılıkla gelir”

Açıklamasını mücadele vurgusuyla tamamlayan Kestelli, şu mesajı verdi: “Biz değişimin kararlı bir mücadelenin sonunda geleceğine inanıyoruz. Bu yüzden bu konudaki her adımın destekleyicisi ve takipçisi olmayı sürdüreceğiz.”