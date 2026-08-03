Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’nin 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez A Ligi seviyesinde boy gösterecek. Ay-yıldızlı ekibin gruptaki kritik iç saha mücadelesinde rakibi dünya futbolunun güçlü temsilcilerinden Belçika olacak. 12 Kasım tarihinde oynanacağı bildirilen müsabaka, saat 20.00’de başlayacak. Bu karşılaşmayla birlikte İzmir, yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından A Milli Takım’ı yeniden ağırlamanın heyecanını yaşayacak.

Gürsel Aksel Stadı ay-yıldızlıları 3’üncü kez ağırlayacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadyumu, kapılarını açtığı 2020 yılından bu yana milli takıma üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Daha önce yine UEFA Uluslar Ligi kapsamında 14 Haziran 2022 tarihinde Litvanya’yı 2-0’lık skorla mağlup eden ay-yıldızlılar, 9 Eylül 2024’te ise İzlanda’yı 3-1 yenmeyi başarmıştı. İzmirli futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Belçika karşılaşmasında da milli takımın yakaladığı bu galibiyet serisini sürdürmesi hedefleniyor.