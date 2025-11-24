Son Mühür / Yağmur Daştan - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün hafta sonu gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamaların yankıları devam ediyor. Kent genelinde öne çıkan başlıklara dair konuşan Güç, İzmir’in hak ettiği değeri görmediğini söylemiş; İZBAN gelirlerinin neredeyse tamamının TCDD’ye enerji ve hat kullanım bedeli olarak gittiğini öne sürmüştü. CHP’li İl Başkanı Güç’ün açıklamalarına AK Parti kanadından yoğun tepki gelirken; bir çıkış da MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’den geldi. Başkan Şahin, CHP’li mevkidaşı için “Hedef şaşırtıyor” dedi.

“İzmir’in daha acil problemleri var”

MHP İl Başkanı Şahin, İzmir’in daha acil problemleri olduğunu ve önce bu problemlerin çözülmesi gerektiğini hatırlattı. İzmir’deki çöp ve su probleminin birincil öncelik olduğunun altını çizen Başkan Şahin, “İzmir’de sokaklarda çöp problemi var, sularımız ise ger gün kesiliyor. Buna çözüm bulabildiler mi, hayır. Trafik sorunumuz var, kentsel dönüşüm sorunumuz var. İnsanlar hala sağlıksız evlerde oturuyor, onlar hala dönüşüm problemlerini çözemedi. Burada bir deprem olsa halimiz ne olacak? Binlerce konut yıkılacak. İzmir’de öyle bir hal aldılar ki ne desek bilemiyoruz. Bu sorunları aslında çok kısa sürede çözmek mümkün ancak CHP yönetimi bu sorunlar sanki 700- 800 yılda çözülürmüş gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.

‘Gerçeklerin üzerini kapamaya çalışıyorlar’

“Kapanmış mevzuları hikayeden ortaya çıkarıp hedef şaşırtıp problemleri unutturmanın anlamı yok” sözleriyle açıklamalarına devam eden MHP’li Şahin, “90 Dakikayı siz kaldırdınız. Seçim döneminde söz verdiniz, vaatte bulundunuz ama bu sözünüzü tutamadınız. Şimdi neyin tartışmasını yapıyorsunuz? Böyle denildiğinde körfezdeki balık ölümlerini unutacak mıyız? Böyle denildiğinde sokaklarda biriken çöpleri unutacak mıyız? Niçin yapılması gerekenleri görmeyip gerçeklerin üzerini kapamaya çalışıyorlar. Bu ölü tartışmalara gerek olduğunu düşünmüyorum. İzmir’in asıl problemlerine odaklanılmalı” diye konuştu.