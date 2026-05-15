Aydın'ın Söke ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırılırken, otomobilin çarptığı sahipsiz köpek öldü.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti!

Kaza, Söke’nin Yenicami Mahallesi’nde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, R.B. idaresindeki 07 AEP 940 plakalı otomobil, yola çıkan sahipsiz bir köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedereken araç kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Kafa kafaya çarpıştılar!

Otomobil karşı yöne savrulurken, o sırada karşı istikametten gelen A.E. yönetimindeki 34 LN 3381 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştılar.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Sürücüler hastaneye kaldırıldı!

Kazada yaralanan iki sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaralılar daha sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürüldüler.

Sahipsiz köpek öldü!

Sahipsiz köpeğin ise çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.