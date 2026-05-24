Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Trafik kazasında toplam 5 araç hasar aldı. Zincirleme kazada bir kişi yaralanırken, park halindeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Yenicami Mahallesi’nde meydana geldi!

Kaza, Söke ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi Kemal Yavuz Sokak üzerinde meydana geldi.

Gelen bilgiler çerçevesinde M.C.B. kontrolündeki otomobil ile M.Ç.A. idaresindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu ifade edildi.

Park halindeki araçlarda da zarar!

Kazanın etkisi sonucunda kontrolden çıkan araçlar, sokakta park halinde bulunan üç otomobile daha çarptı. Böylece toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası gerçekleşti.

Hastaneye kaldırıldı!

Kazayı gören vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Kazada yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama gelmedi.