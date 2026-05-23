Aydın'ın Köşk ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kaza sonucunda yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hafif ticari araç, traktör ile çarpıştı

Kaza, Köşk ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde gerçekleşti.

Gelen bilgiler çerçevesinde Yunus D. kontrolündeki 09 ASC 662 plakalı hafif ticari araç ile F.B. idaresindeki 20 AFF 618 plakalı traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti.

Hastaneye kaldırıldı sonra fenalaştı!

Kazada hafif şekilde yaralandığı ifade edilen sürücü Yunus D., tedbir amacıyla ambulansla Köşk İlçe Hastanesi’ne götürüldü.

Ancak hastanede kontrol altında tutulduğu sırada aniden fenalaştı. Sürücüye sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yunus D. hayatını kaybetti.

Kalp krizi şüphesi!

Yetkililer tarafından sürücünün ölüm nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ilk değerlendirmelere göre Yunus D.’nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

