Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kavga mahallede büyük panik yarattı. Alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs, tartışmanın büyümesinin ardından çevredeki araçlara maddi zarar verdi.

Tartışma kavgaya dönüştü!

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Kuşadası’na bağlı Türkmen Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialar çerçevesinde alkollü olan Barış Ö. ile damacana su satışı yapan Fethi P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi.

Barış Ö.’nün yol kenarında bulunan konteynerlerden aldığı çöp torbalarını Fethi P.’ye doğru fırlattığı iddia edildi. Daha sonra eline aldığı demir çubukla saldırmaya çalıştığı ifade edildi.

Mahalle sakinleri devreye girdi!

Kavganın büyümesinin ardından mahalle sakinleri tarafları ayırmak için devreye girdi. Gürültü üzerine olay yerine gelen Fethi P.’nin eşinin de tartışmaya dahil olduğu ifade edildi. Kadının elindeki sopayla Barış Ö.’ye saldırdığı öne sürülürken, bölgede kısa süreli arbede meydana geldi.

Araçlara saldırdı!

Barış Ö.’nün sokakta park halinde bulunan araçlara zarar verdiği belirtildi. Şahsın bazı otomobillerin camlarına yumruk attığı, bazı araçların ise aynalarını kırdığı ifade edildi.

Gözaltına alındı!

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini artırdı. Kısa sürede yakalanan Barış Ö. gözaltına alındı.