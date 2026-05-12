Aydın Nazilli'de önemli bir operasyona imza atıldı. Adli süreçlerde kullanılmak üzere usulsüz sağlık raporu düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde önemli bir operasyon düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4’ünün tutuklandığı öğrenildi.

Usulsüz rapor iddiası üzerine soruşturma!

Gelen bilgiler çerçevesinde, emniyet ekipleri tarafından yürütülen rüşvet ve usulsüz sağlık raporu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, bazı sağlık raporlarının adli süreçlerde kullanılmak amacıyla usulsüz şekilde düzenlendiği belirlendi.

Doktor ve aracı olduğu öne sürülen kişilere gözaltı!

Operasyon çerçevesinde Nazilli Devlet Hastanesi’nde görev yaptığı belirtilen doktor F.D. ile rüşvet suçuna aracılık ettikleri iddia edilen S.İ. ve H.B.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

4 şüpheliye tutuklama!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor F.D., R.K., A.B. ve H.B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

