Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen tren kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal ederken, yaşamını yitiren kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar gerçekleştirildi.

Denizli-İzmir seferini gerçekleştiren tren çarptı!

Kaza, Yedi Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Turanlar Kavşağı karşısında gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde Denizli-İzmir seferini yapan tren, henüz bilinmeyen bir nedenle rayların üzerinde bulunan bir kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şahsın trenin altında kaldığı ifade edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Sağlık ekipleri ölümünü tespit etti!

Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ulaşırken, yaptıkları incelemeler sonucunda şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından ise olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak çevrede incelemeler gerçekleştirildi.

Kimlik tespiti için çalışma!

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.