Olay, 29 Aralık 2025 akşamı Bornova’nın Ümit Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz, akrabalarını ziyaret etmek için evden ayrıldı.

Bir süre sonra "Biriyle buluşacağım" diyerek yanlarından ayrılan genç kadından bir daha haber alınamadı. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen cinayet büro amirliği ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Cinayeti itiraf etti

Yapılan teknik takipte, Mihriban Yılmaz’ın gece boş bir arsada bekleyen bir kamyonete bindiği ve aracın sürücüsünün, akrabalarıyla aynı binada oturan Fatih İnan olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İnan, sorgusunda cinayeti itiraf ederek cesedi gömdüğü yeri polislere gösterdi.

"Öldüğüne inanamadım, domuzların eşelediği yere gömdüm"

Mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen ve olayın bir kaza olduğunu iddia eden tutuklu sanık Fatih İnan, olay anlarını,

"Daha önce görüşmemiştik. Bana sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Bir süre sonra görüşmeye karar verdik.

Mesajlaşmalarımız üzerinden beni tehdit etti. Telefonu elinden almaya çalışırken bağırmaya başladı ve elimle ağzını kapattım. Nefessiz kaldığını düşünemedim.

Bildiğim kadarıyla kalp masajı yaptım. Öldüğüne inanamadım. Sonra da domuzların eşelediği bir yere gömdüm" diyerek anlattı.

Geçmişteki şüpheli ölüm dosyası yeniden açıldı

Dava dosyasındaki bir diğer ayrıntı şoke etti. Manisa’da 2023 yılında bir fabrikada yüksekten düşerek hayatını kaybeden iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül’ün dosyasında, Fatih İnan’a ait DNA örnekleri bulunduğu ortaya çıktı.

O dönem genç kadının kalp krizi sebebiyle düştüğü gerekçesiyle İnan hakkında verilen "takipsizlik" kararı, Mihriban Yılmaz cinayetinin sonrasında savcılığın talebiyle iptal edildi ve eski dosya tekrar açıldı.

İstenen cezalar belli oldu

Hazırlanan iddianamede katil zanlısı Fatih İnan için "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan da 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cinayete yardım ettikleri iddia edilen kardeşi Ömer İnan ile R.Ç. ve eşi R.Ç. için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, olayda kullanılan aracın sahibi amca H.İ. hakkında ise 20 yıla kadar hapis talep edildi.

Mahkemeden ilk ara kararını verdi

Duruşma salonunda Mihriban Yılmaz’ın annesi Sevim Yılmaz ve babası Fehmi Yılmaz, sanık kürsüsündeki isimlere tepki göstererek en ağır cezayı almalarını talep etti.

İfadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ana sanık Fatih İnan’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, suça iştirakle suçlanan kardeşi Ömer İnan’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Ayrıca sanık Fatih İnan’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden rapor talep edilmesine karar verildi.