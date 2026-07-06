Son Mühür- 2026 yılında Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen koruyucu sağlık seferberliği tam 7 okulda toplam 2.489 öğrenciye kritik yaşam becerileri ve sağlık bilinci kazandırdı. Çocukların ve gençlerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla yola çıkılan bu eğitim Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Uygulamalı eğitimlerle doğru fiziksel alışkanlıklar

Eğitim programlarında sadece teorik bilgilerle yenilimeyip öğrencilerin aktif katılım sağladığı uygulamalı bir model uygulandı. Sağlıklı beslenme ilkeleri, doğru ağız ve diş sağlığı bakımı, ekran başında ve sıralarda sıkça yaşanan postür (duruş) bozukluklarının önlenmesi gibi temel konulardan bahsedilen eğitimde çocukların erken yaşta doğru fiziksel alışkanlıklar edinmesi ve sağlık farkındalığının üst seviyeye çıkarılması amaçlandı.

Akran zorbalığı ile mücadele ve ilk yardım bilinci

Eğitimde ana başlıklar arasına günümüzün en önemli problemlerinden olan akran zorbalığı da alındı. Öğrencilere güvenli davranış becerileri, empati kurma yolları ve akran ilişkilerinde sağlıklı iletişim yöntemleri öğretildi. Ayrıca kaza ve acil durumlarda hayat kurtaracak temel ilk yardım eğitimi verilerek çocukların hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilecek donanıma ulaşmaları desteklendi.

Başkan Ömer Eşki: "Sağlıklı yarınlarımızın teminatı"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımıza koruyucu sağlık alışkanlıklarını erkenden aşılamak, hastalıklara ve olumsuz durumlara karşı alınacak en büyük tedbirdir. Bornova Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal fayda odağımızla, evlatlarımızın hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. 2 bin 489 öğrencimize verdiğimiz bu eğitimler, sağlıklı yarınlarımızın teminatıdır"