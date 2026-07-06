Merve Turan / Son Mühür - İzmir’in Bornova ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Çiçekli Mahallesi’nde saat 11.45 sıralarında bir restoranın hemen karşısındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Hem karadan hem de havadan yürütülen yoğun çalışmalar sayesinde alevler kısa sürede baskılanarak çevredeki binalar korundu.

Mahalle tankerleri ve gönüllüler devreye girdi

Yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede kontrol altına alınan yangının büyümesini engellemek için yerel imkanlar da seferber edildi. Söndürme çalışmalarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından olası yangınlara ani müdahale edilebilmesi amacıyla kentin farklı noktalarına konuşlandırılan 601 yangın tankerinden Çiçekli Mahallesi’ne tahsis edilen tanker ile orman gönüllüleri de aktif destek verdi. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.