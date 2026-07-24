Son Mühür / İzmir iş dünyasının ve medyasının tanınan isimlerinden, Son Mühür internet sitesi imtiyaz sahibi ve TİMBİR Başkan Yardımcısı Hakan Kandemir, İzmir’de lüks bir spor merkezinde antrenman yaptığı esnada arızalı olduğu öne sürülen cihazın altında kalarak resmen ölümden döndü. İzmir’in ünlü spor merkezlerinden Mistral Carrera’da yaşandığı ifade edilen olayda Kandemir'in göğüs kafesi ezildiği ve iki kaburgası kırıldığı tespit edildi. Kandemir’in avukatlığını üstlenen Ünüvar Hukuk Bürosu, ihmali olan sorumlular hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Nefesim kesildi, sesim çıkmadı"

Olay, 19 Temmuz 2026, pazar günü saat 10.30 sıralarında Mistral Towers içerisindeki spor salonunda meydana geldi. Kandemir, "Leg Press" (bacak press) isimli ağırlık istasyonunda spor yaparken cihazın emniyet mekanizmasının bozulması sonucu yüzlerce kiloluk ağırlığın altında sıkıştığını ifade etti. Olay anında yaşadıklarını anlatan Kandemir, "Ağırlık üzerime çökünce nefesim kesildi. Can havliyle bağırmaya çalıştım ancak nefessiz kaldığım için sesim dahi çıkmadı. O an kaburgalarımdan gelen kırılma seslerini bizzat işittim. Salonda bulunması gereken hiçbir görevliyi göremeyince, tamamen ölüme terk edildiğimi anladım. Son bir refleksle ağırlığı tek başıma iterek altından kurtuldum" dedi. Kandemir, kurtulduktan hemen sonra aradığı Salon Genel Müdürü M.Ü.’nü aradığını fakat bir türlü telefonlarına geri dönüş alamadığını da ileri sürdü.

Hastanede çift kaburga kırığı belgelendi

Kendi imkanlarıyla acilen hastaneye başvuran Hakan Kandemir’in çekilen tomografi (BT) sonuçlarında, sağ 8 ve 9. kaburgalarında çoklu kemik kırığı (fraktür) oluştuğu resmi raporla belgelendi. Göğüs kafesindeki kırıklar nedeniyle nefes alma güçlüğü çeken Kandemir’in evindeki tedavisi sürüyor.

Ünüvar Hukuk Bürosu'ndan kademeli suç duyurusu

Yaşanan skandal ihmal iddiaları üzerine hukuki süreci başlatan Ünüvar Hukuk Bürosu, spor salonu yetkilileri hakkında "Kasten Yaralama", "Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" ve "Yardım Yükümlülüğünün İhlali" suçlarından kamu davası açılmasını talep etti. Dilekçede ayrıca cihazın mühürlenmesi ve kamera kayıtlarının acilen celbine karar verilmesi istendi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.