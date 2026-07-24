Son Mühür- İzmir Bayraklı Belediyesi, kadınları çalışmaya hayatına kazandırmak ve üretime teşvik etmek için başlattığı ücretsiz meslek edindirme kursları son hızıyla devam ediyor. Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu Kurs Merkezi’nde düzenlenen kurslarda manikür, pedikür ve protez tırnak eğitimleri veriliyor. Kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, MEB onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.

45 gün süren kurslar

Kuaförler Odası'nın ustalık sınavını başarıyla geçen kursiyerler ise ustalık belgesi alarak kendi iş yerlerini açma fırsatı elde ediyor. Yaklaşık 45 gün süren bu detaylı kurslarda mesleki öğrenimin yanı sıra müşteri ilişkileri, hijyen kuralları, iş yeri düzeni ve mesleki etik konularda da eğitim veriliyor.

“Bayraklı Belediyesi’ne teşekkür ederim”

Kursiyer Betül Aksoy “Bayraklı Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan bu kurs benim için büyük bir fırsat oldu. Daha önce bu alana ilgi duyuyordum ancak hiçbir bilgim yoktu.

Şimdi hem manikür hem pedikür hem de protez tırnak konusunda eğitim alıyorum. Burada hem kendimizi geliştiriyor hem de güzel arkadaşlıklar kuruyoruz. En büyük hedefim kendi işyerimi açmak. Kadınlara bu imkânı sağlayan Bayraklı Belediyesine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Eğitimler sayesinde bilgilerimi pekiştirdim”

Kurslara katılım sağlayan Nida Nur Balık ise “Bu alanda dört yıl çalıştıktan sonra kendimi geliştirmek için kursa katıldım. Eğitimler sayesinde bilgilerimi pekiştirdim. Kurs sonunda alacağımız MEB onaylı sertifika sayesinde kendi iş yerimi açabilecek olmaktan mutluyum.” dedi.

“Neden ben de bu işi yapmıyorum?”

Bayraklı Belediyesine teşekkür eden Safiye Aydemir Güzellik alanına her zaman ilgim vardı. Kendim de bu hizmetlerden faydalanıyordum. Daha sonra 'Neden ben de bu işi yapmayayım?' diye düşündüm. Bayraklı Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde ücretsiz kurslar düzenlendiğini öğrendim ve hemen başvurdum.

Özel kurslar da var ancak ücretli olduğu için benim için ulaşılması daha zordu. Burada ise ücretsiz eğitim alma fırsatı buldum. Aynı anda iki farklı kursa katılabilmemiz de büyük bir avantaj. Bayraklı Belediyesinin özellikle de dezavantajlı kadınların meslek edinerek iş hayatına katılmalarına destek olacak böyle bir imkân sunması çok değerli. Bu fırsatı sağladıkları için Bayraklı Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye ifade etti.

“Kadınların yanında durmaya devam edeceğiz”

Çalışmalarına sürdüreceğini söyleyen Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Kadınların meslek edinmesi, üretime katılması ve ekonomik bağımsızlığını kazanması güçlü bir toplumun en önemli unsurlarındandır.

Bayraklı Belediyesi olarak kadınlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirecek, onları istihdama kazandıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Ücretsiz meslek edindirme kurslarımız sayesinde kadınlarımız yeni bir meslek öğrenirken, çalışma hayatına daha güçlü hazırlanıyor. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.