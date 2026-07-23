İzmir'in Bayraklı ilçesi civarında gerçekleşen ve motosikletli kurye Akın Payaz'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin adli süreç sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan vinç sürücüsü E.K. ile şirket yetkilisi T.T., emniyetteki işlemleri sonrasında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Mahkeme, vinç sürücüsü E.K.'nin tutuklanmasına hükmederken, şirket yetkilisi T.T. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Bayraklı Tünelleri yakınlarında meydana gelmişti!

Kaza, 9 Haziran'da İzmir Çevre Yolu üzerindeki Bayraklı Tünelleri yakınlarında meydana geldi.

İddialar çerçevesinde ilerlemekte olan bir kamyonun kasasından yola düşen parçaya bağlı olarak motosikletli kurye Akın Payaz kontrolü kaybetti. Kontrolü kaybeden motosikletin kaza yapması sonucunda ağır yaralanan genç kurye için çevredekilerin ihbarının ardından sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Payaz, ambulansla hastaneye götürülerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaşam mücadelesini kaybetti!

Ağır yaralanan Akın Payaz, yaklaşık bir ay süren tedavi süreci sonrasında 18 Temmuz'da Bayraklı Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Resmi açıklama!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından gerçekleştirilen açıklamada, ölümlü motosiklet kazasına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettirildiği ifade edildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan vinç sürücüsü E.K. ile şirket yetkilisi T.T.'nin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenilmişti. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğinin vinç sürücüsü hakkında tutuklama kararı verdiği, şirket yetkilisi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmettiği belirtildi.