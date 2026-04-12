Pakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin ilk turu sona erdi. Yaklaşık 21 saat süren yoğun müzakere trafiğine rağmen taraflar arasında somut bir uzlaşma sağlanamazken, İran heyeti görüşmelerin ardından ülkeden ayrıldı.

21 saat süren temaslardan sonuç çıkmadı

ABD ile İran arasında gerçekleştirilen görüşmeler, uzun süren diplomatik temaslara rağmen anlaşma ile sonuçlanmadı. Tarafların birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduğu ancak kritik konularda uzlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Görüşmelerin ardından ikinci tur müzakerelerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran’dan “güven” vurgusu

Muhammed Bakır Galibaf, sürece ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Galibaf, İran tarafının müzakerelere iyi niyetle yaklaştığını ancak geçmiş deneyimler nedeniyle ABD’ye güven konusunda temkinli olduklarını belirtti.

“168 öneri sunduk, karşılık alamadık”

İran heyetinin müzakere sürecinde ilerleme sağlamak amacıyla kapsamlı öneriler sunduğunu ifade eden Galibaf, toplam 168 girişim önerisinin masaya getirildiğini açıkladı. Ancak bu önerilerin karşı tarafta yeterli karşılık bulmadığını dile getirdi.

Galibaf, ABD’nin İran’ın yaklaşımını ve temel ilkelerini anladığını belirterek, bundan sonraki sürecin Washington’un atacağı adımlara bağlı olduğunu vurguladı.

“Artık karar zamanı”

İranlı yetkili, sürecin kritik bir aşamaya geldiğini belirterek, ABD’nin güven tesis edip edemeyeceğinin belirleyici olacağını ifade etti. Bu açıklama, taraflar arasında güven krizinin devam ettiğine işaret etti.

Diplomatik süreç belirsizliğini koruyor

21 saatlik görüşmelerin ardından herhangi bir anlaşmaya varılamaması, bölgedeki diplomatik sürecin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Uzmanlar, tarafların yeniden masaya oturup oturmayacağının önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtiyor.