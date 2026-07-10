Son Mühür/ Beste Temel- Resmi temaslar için İzmir’e gelen Çin heyeti, Buca’da sıra dışı bir duraklama yaşadı. Sichuan Eyaleti Halk Kongresi Yasama İşleri Komitesi Başkanı Huang Zhigang ve beraberindekiler, Zübeyde Hanım Huzurevi’ni ziyaret etti. Tesisteki atmosfer konukları şaşırttı. Ziyaretin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ile buluşan heyet başkanı Zhigang, şaşkınlığını gizleyemedi.

Zhigang, "Büyük bir aile olmuşlar. Yaşlılar personeli kendi çocukları gibi görüyor. Çok etkilendik" dedi.

Masada ticaret var ama akıllarda Huzurevi var

Açık Ofis’te yapılan görüşmede asıl gündem ekonomi ve turizmdi. Büyükşehir bürokratlarının da katıldığı toplantıda, İzmir ile Sichuan eyaleti arasındaki bağların güçlendirilmesi konuşuldu. Başkan Vekili Levent Yıldır, Türkiye'de Çin'e karşı ciddi bir sempati olduğunu hatırlattı. Ticari ve kültürel iş birliklerinin artmasını istediklerini belirten Yıldır, Çinli turistleri İzmir'e davet etti.

İzmir'in beklentisi yüksek. Özellikle doğrudan uçuşların başlaması bu süreçte kritik rol oynayacak.

"Direkt uçuşlar şart"

Çinli heyet başkanı Huang Zhigang da iş birliğine yeşil ışık yaktı. Ticaret ve turizmin canlanması için ulaşım ağının önemine değinen Zhigang, karşılıklı direkt uçuşların bir an önce başlaması gerektiğini savundu. İthalat, ihracat ve seyahat alanlarında İzmir ile ortak çalışmaya açık olduklarını net bir dille ifade etti.

"O gülümsemeyi unutmayacağız"

Protokol konuşmalarının ötesinde, Çin heyetinin aklı hala Buca’daki yaşlılardaydı. Tesisin temizliğinden ve insana huzur veren ortamından övgüyle bahseden Zhigang, yaşlıların yüzündeki samimi gülümsemenin kendilerini çok duygulandırdığını söyledi.

Personelin gösterdiği şefkat ve saygıyı takdir eden konuk heyet, İzmir’den sadece ticari anlaşmalarla değil, duygusal bağlarla da ayrıldıklarını belirtti. Ziyaret, meclis işleyişi sunumunun ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla bitti.

