Son Mühür - Buca Belediyesi’nin Türk edebiyatına yeni isimler kazandırmak ve Dönemeç Dergisi’nin kurucusu, şair Ali Rıza Ertan’ın anısını yaşatmak amacıyla geleneksel hale getirdiği şiir yarışması bu yıl 26. kez sonuçlandı. Ahmet Zeki Muslu, Fahrettin Koyuncu, Özlem Tezcan Dertsiz, Beytullah Kılıç ve Altay Ömer Erdoğan’dan oluşan seçici kurulun titiz incelemeleri sonucunda, Başarı Ödülü “İnsan Dünyadan da Eskidir” adlı şiiriyle Fırat Baytak’ın, Seçici Kurul Özel Ödülü ise “Zoon Politikon Versus Homo Economicus” adlı eseriyle Furkan Çirkin’in oldu. Şair Ali Rıza Ertan Büstü önünde bir araya gelen edebiyatseverler ve kent protokolü, ödül töreninin ardından şairlerin dereceye giren eserlerini kendi seslerinden dinleme fırsatı buldu.

"Onun anısını yaşatmak bizlere düşen görevdir"

Ödül töreninde konuşma yapan Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Çetin Dur, bir şairi unutmamanın en doğru yolunun yeni kalemlerin yetişmesine katkı sunmak olduğunu ifade etti. Ali Rıza Ertan’ın edebi kimliğine ve toplumcu yönüne değinen Dur, belediye olarak sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Ali Rıza Ertan 1970’li yıllarda imgeci-toplumcu şiir tezini ortaya atacak kadar gözü pek ve halk sevgisini her daim yüreğinde taşıyan hakiki bir aydındı. Bizlere düşen görev, onun anısını yaşatmak, gök kubbeye bıraktığı o hoş sedanın yankılarını sürdürmektir. Bu onurlu adın ödülü pek çok genç şairimize yazma heyecanı kattıysa, onlara ilham olduysa ne mutlu bize... Ali Rıza Ertan’ın yaktığı edebiyat meşalesini yarınlara taşıyacak olan tüm şairlerimize, kalemiyle dünyayı güzelleştiren herkese teşekkür ediyorum.”