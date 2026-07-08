İzmir'in Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkisinde, önceki gün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına orman ekipleri havadan ve karadan hızlı bir şekilde müdahale etti. Yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ilk belirlemelere göre 6 dönümlük orman arazisi ile 3 dönümlük ziraat alanı küle dönerek büyük zarar gördü. Yangının ardından bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri, alevlerin çıkış noktasını ve sorumlusunu tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma yürüttü.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yapılan teknik ve detaylı incelemeler sonucunda, yangının orman sınırında bulunan bir hobi bahçesinden başladığı belirlendi. Arazi sahibi Ö.B.'nin bahçesinde çalışma yaptığı sırada vurduğu balyozdan çıkan kıvılcımların, yerdeki kuru otları tutuşturarak ormanlık alana sıçradığı saptandı. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ö.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Ö.B., "tapulu arazisinde çalışırken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.