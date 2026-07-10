Son Mühür/ Osman Günden- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yeni müfredat düzenlemesine dair yaptığı "Kurtuluş Savaşı" açıklaması İzmir’de büyük tepki çekti. Bakan Tekin’in, "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" sözlerine yanıt, Kurtuluş Savaşı’nın son şehitlerinin yattığı topraklardan verildi. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Avukat Ülkü Doğan, il divan üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte Halkapınar İstiklal Şehitliği’ne çıkarma yaptı.

"Tarih laboratuvarda yazılmadı"

Yeni müfredatta "Kurtuluş Savaşı" yerine "Milli Mücadele" kavramının getirilecek olması, son günlerin en sıcak tartışma başlığı. İYİ Parti İzmir teşkilatı ise bu tartışmayı doğrudan sahada, şehitlik anıtının önünde göğüsledi.

İl Başkanı Ülkü Doğan, şehitlik önünde yaptığı açıklamada kelime oyunlarına sert tepki gösterdi. Bakanlığın tarih hafızasını sorgulayan Doğan, hafıza tazelemek isteyenlerin adresinin şehitlikler olduğunu söyledi.

"Kimden kurtulduk ki diye soranlara cevabı tam da buradan veriyoruz. Bu topraklar düşman işgali altındaydı. Kurtuluş Savaşı tam da burada sona erdi. Bunu unutan varsa, buyursun bu şehitliklere gelsin."

Kavramları bırakın, arkasındaki ruhu öğretin

Doğan’ın hedefinde doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim politikaları vardı. Öğrencilere kelimelerin kuru kabuklarının değil, o günkü mücadelenin ruhunun aktarılması gerektiğini savundu. "Tarihi kavramların anlamları ile uğraşacağınıza, bu tarihi kavramların arkasındaki ruhu öğretin gencecik öğrencilerimize" diyen İYİ Parti İl Başkanı, gerçeklerin üstünün örtülemeyeceğini vurguladı.

Karanfiller son şehitler için bırakıldı

Açıklamanın ardından parti heyeti şehitlerin huzurunda saygı duruşunda bulundu, dualar okundu. Ülkü Doğan konuşmasını, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadele’yi veren Kurtuluş Savaşı’nın tüm şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" sözleriyle tamamladı.

Anıta bırakılan karanfillerle ziyaret son buldu.